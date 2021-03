FC Nantes : Waldemar Kita tranche au sujet de son départ

Publié le 12 mars 2021 à 05:30

Cible régulière des supporters du FC Nantes, Waldemar Kita leur a adressé un message cinglant. L’entrepreneur franco-polonais ne compte pas quitter son poste malgré la pression.

Waldemar Kita parti pour garder la présidence du FC Nantes

Depuis de longs mois, Waldemar Kita se retrouve sous le feu des critiques en raison de sa gestion du FC Nantes. Que ce soit les anciens joueurs, entraîneurs et même des fans du FCN, tous ne manquent pas de pointer la gestion du patron des Jaune et vert. Bien que critiqué, le patron des Canaris n’entend pas céder à la pression. Il l’a fait savoir au micro de France Bleu. « Quelques personnes ont jugé bon de porter à l’attention des médias des projets de reprise du club peu sérieux. Il m’importait de vous rassurer et de vous confirmer qu’il n’y a aujourd’hui aucun projet de reprise du club et que je ne compte pas quitter mon poste », a indiqué celui qui préside aux destinées de Nantes depuis 2007.

De quoi froisser les supporters nantais

Remontés par les résultats du FC Nantes et la gestion de Waldemar Kita, les supporters nantais organisent régulièrement des manifestations. Ceci pour exiger la démission du président des Canaris. La dernière sortie de Kita est donc loin de faire les affaires des fans du club des bords de l’Erdre, actuel 19e de Ligue 1 Conforama. Neuf associations de supporters du FCN ont déjà annoncé la tenue le 21 mars prochain d’une manifestation « pacifique » pour demander le départ de Kita et protester contre les résultats du club. En colère contre le président de Nantes, ces supporters n’hésitent pas à porter de graves accusations à son encontre. Sur une banderole déployée récemment aux abords de La Beaujoire, ils accusaient le président Kita de détournement de fonds. « Un prêt garanti par l’État dans les poches de Flava… Des millions en rétro-commissions sur Dupé et Abeid dans celles de W. Kita ! », pouvait-on lire selon But Football.













Par Ange A.