PSG Man City : Grosse surprise dans le onze de Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2021 à 19:43

À quelques heures du coup d’envoi de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, la presse dévoile déjà des détails sur les compositions d’équipes officielles. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club parisien, réserverait une petite surprise dans son groupe de départ.

Mitchel Bakker préféré à Abdou Diallo ?

Après avoir éliminé le FC Barcelone en huitième de finale, le Bayern Munich en quart de finale, le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer la première manche de sa demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Avec un groupe quasi complet à l’exception de Juan Bernat et Alexandre Letellier, Mauricio Pochettino est très attendu pour sa composition d’équipe de départ. Et selon les indiscrétions obtenues par L’Équipe et confirmées par RMC Sport, l’entraîneur argentin du PSG a décidé de faire confiance au jeune néerlandais Mitchel Bakker (20 ans) pour débuter le match dans le couloir gauche de la défense.

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a ainsi été préféré au défenseur international sénégalais Abdou Diallo (24 ans). Toujours selon les mêmes sources, c’est finalement Alessandro Florenzi qui s’occupera de protéger l’aile droite de la défense du PSG et non Colin Dagba. Comme annoncé, Marquinhos retrouve sa place dans la charnière aux côtés de Presnel Kimpembe.

Pour le reste, Keylor Navas sera dans les cages, Idrissa Gueye et Leandro Paredes s’occuperont de l’animation du milieu de terrain devant Marco Verratti, avancé dans un rôle de numéro 10. Devant, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria vont être chargés de faire trembler les filets des Citizens.

L'équipe de départ probable du PSG :

Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – I. Gueye, Paredes – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé

La compo probable de Manchester City :

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo ; Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Bernardo Silva.

Rendez-vous à 21 heures au Parc des Princes !