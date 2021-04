PSG Bayern : L’annonce forte de Pochettino sur Marquinhos !!

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 20:06

Sorti sur blessure lors du match aller contre le Bayern Munich, le capitaine du PSG, Marquinhos, est annoncé incertain pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, a fait le point sur la santé de son défenseur central.

Marquinhos dans le groupe du PSG contre le Bayern ?

Sorti sur blessure après son but contre le Bayern Munich mercredi dernier, sur la pelouse de l’Allianz Arena, Marquinhos souffre d’une lésion aux ischiojambiers. Alors que le forfait de l’international brésilien est de plus en plus annoncé par les médias français, l’entraîneur Mauricio Pochettino a ouvertement annoncé ce lundi que son capitaine pourrait finalement être dans le groupe et entrer en cours de match contre l’ogre bavarois au Parc des Princes.

« Je ne sais pas encore s’il sera là. On verra demain (mardi) comment il se sent. En théorie, il pourrait être dans le groupe, pas pour démarrer, mais pour entrer en cours de match. On décidera demain », a expliqué le technicien argentin. Mais aux dernières nouvelles, la tendance serait tout autre pour le compatriote de Neymar.

Marquinhos finalement forfait ?

Si l’entraîneur du PSG avait un peu d’espoir pour Marquinhos, RMC annonce que le défenseur de 26 ans est finalement forfait pour le choc contre le Bayern Munich. Blessé aux adducteurs lors du match aller, le compagnon de Presnel Kimpembe dans la défense parisienne ne pourra pas tenir sa place face au champion d’Allemagne. Il devrait être remplacé par Danilo Pereira.

Une information confirmée par Saber Desfarges, journaliste de Téléfoot, qui ajoute que Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Abdou Diallo seront bien présents dans le groupe au contraire de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Alexandre Letellier. Kenny Nagera, qui a fait sa première apparition officielle sous le maillot du PSG contre le RC Strasbourg, samedi à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, sera aussi dans le groupe comme Abdoulaye Kamara.