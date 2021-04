Bordeaux : Rachat, le message cinglant de Dugarry à Longuépée

Publié par Ange A. le 29 avril 2021 à 07:30

Déjà peiné par leurs résultats sportifs, les Girondins de Bordeaux viennent de perdre King Street, leur principal actionnaire. Une situation qui exaspère Christophe Dugarry. Ancien du club, il pointe la responsabilité de Frédéric Longuepée, le président du FCGB.

Le tacle sévère de Dugarry à Longuepée suite au retrait de King Street

Les Girondins de Bordeaux se cherchent un nouveau propriétaire. Dans un communiqué, King Street, principal actionnaire du club depuis 2018, avait annoncé son retrait. Le fonds d’investissement américain indiquait qu’il ne souhaitait plus « financer les besoins actuels et futurs » du club. Ancien attaquant du FCGB (1988-1996), Christophe Dugarry n’épargne pas Frédéric Longuépée suite au départ des Américains. Pour lui, le contesté président des Girondins est également responsable de la crise que traverse le club au scapulaire. « Il essaye de se faire passer pour le sauveur du club, c’est scandaleux. Il est l’un des principaux responsables de cette crise. C'est un cri du cœur : "Longuepée, rends ton tablier et dégage !" Il est venu du PSG sans prendre en compte les supporters, le terroir, le football... », a déploré le champion du monde 98 dans les colonnes de L’Équipe.

Un repreneur attendu chez les Girondins de Bordeaux

King Street parti, un nouvel investisseur est attendu chez les Girondins de Bordeaux. Ancien du club au scapulaire, Christophe Dugarry estime ne pas être en mesure de se porter candidat au rachat du FCGB. « Je n’en ai pas la compétence et ce n’est pas la vie que j’ai envie d’avoir. Aimer ce club et être un ancien joueur ne suffit pas », a expliqué l’ancien international tricolore (55 sélections/8 buts). Candidat à la reprise de Bordeaux du temps de King Street, Bruno Fievet a réitéré son désir de racheter le club suite au départ du fonds américain. L’entrepreneur indiquait récemment qu’il pourrait s’associer à Pascal Rigo pour sauver leur « club de cœur ».