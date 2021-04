Bordeaux : Réunion décisive pour le rachat des Girondins

Publié par Ange A. le 24 avril 2021 à 10:30

Lâchés par King Street, les Girondins de Bordeaux se cherchent un nouveau propriétaire. Deux entrepreneurs intéressés par le rachat du club doivent se rencontrer dans les prochaines heures.

Frédéric Longuépée vers la sortie à Bordeaux

Longtemps décrié par les supporters et autres anciens des Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuépée s’apprête à quitter le club au scapulaire. Avec le retrait de King Street du capital du FCGB, son avenir à la tête des Marine et blanc est compromis. Sauf rebondissement, il devrait quitter la présidence des Girondins avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire. Suite au départ du fonds d’investissement américain, le club a été placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Quelques heures après l’annonce du départ de King Street, Bruno Fievet a confirmé ses intentions quant au rachat du FCGB. L’homme d’affaires doit rencontrer un autre candidat au rachat du club dans les prochaines heures.

Un ticket Fievet-Rigo pour succéder à King Street ?

Dans les colonnes de Sud Ouest, l’entrepreneur aquitain a en effet indiqué qu’il allait discuter avec Pascal Rigo. Ancien cadre de Starbucks, il s’était déjà proposé de racheter 40% du capital du FCGB en 2020, pour 30 millions d’euros, avant une prise de contrôle total. Mais son offre n’avait pas reçu un écho favorable auprès de King Street. « On a prévu de se parler ce week-end […] On est amis dans la vie, on partage au moins deux passions communes, les Girondins et le golf, et on a une vision assez similaire de ce qu’on veut pour les Girondins. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne tombe pas d’accord, sauf élément externe qui viendrait perturber notre belle entente », a indiqué Fievet. Reste maintenant à savoir si les conditions posées par le tribunal vont leur permettre d’atteindre leur objectif.