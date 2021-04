LOSC : Létang proche de jouer un mauvais tour au SRFC ?

Publié par Ange A. le 29 avril 2021 à 09:30

Président du Lille OSC, Olivier Létang voudrait piocher au SRFC pour renforcer les effectifs du LOSC. L’Équipe assure que le nouveau patron des Dogues voudrait recruter deux éléments de Rennes.

Olivier Létang sur deux coups au Stade Rennais

Olivier Létang s’est relancé au Lille OSC en décembre 2020. Évincé de la présidence du Stade Rennais en février 2020, le dirigeant sarthois occupe aujourd’hui celle du LOSC. Il a remplacé à ce poste Gérard Lopez. L’entrepreneur luxembourgeois a cédé la présidence de Lille suite à l’arrivée du fonds Merlyn Partners SCSp. Artisan du retour de Rennes sur la scène nationale et même européenne, Olivier Létang entend également faire entrer le club nordiste dans une nouvelle dimension. Pour y parvenir, le président de Lille voudrait recruter à Rennes. Le quotidien sportif indique que le responsable lillois souhaiterait faire venir deux anciens collaborateurs au SRFC dans le Nord.

Bientôt deux nouvelles recrues dans le staff du LOSC ?

Le journal national révèle qu’Olivier Létang souhaite de nouveau collaborer avec Jérémie Colson et Allan Petitjean. Les deux hommes sont arrivés au Stade Rennais lorsque le patron du LOSC officiait encore au SRFC. « Arrivés au sein de la cellule de recrutement de Rennes sous la présidence d’Olivier Létang [novembre 2017-février 2020], Jérémie Colson et Allan Petitjean sont en partance pour Lille, pour retrouver leur ancien patron. Passé par Lorient, Jérémie Colson était devenu coordinateur du recrutement du Stade Rennais et Allan Petitjean était arrivé comme nouveau scout après l’avoir déjà été à Reims et Angers », note la publication dans son édition de ce jeudi 29 avril.