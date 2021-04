PSG Mercato : Messi, Ronaldo, Neymar, le rêve fou du Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2021 à 23:00

Le Qatar rêve grand pour l’avenir du PSG. Nasser Al-Khelaïfi aimerait notamment formé un trio de feu composé de Lionel Messi (Barça), Cristiano Ronaldo (Juve) et bien sûr de Neymar qui est proche d’une prolongation avec le club parisien.

Messi et Ronaldo pour remplacer Mbappé au PSG ?

En négociations avec Kylian Mbappé depuis des mois, les dirigeants du PSG semblent avoir compris que l’ancien attaquant de l’AS Monaco traîne les pieds afin de forcer son départ lors du prochain mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activent donc en coulisses pour trouver des renforts capables de faire oublier éventuellement l’international français de 22 ans s’il venait effectivement à quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Et selon le journaliste brésilien Marcelo Bechler de TNT Sports, le champion de France en titre a proposé à Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, de venir retrouver son ami Neymar à Paris contre un bail de trois ans, dont une année en option, avec un salaire mirobolant. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain a proposé un contrat « impossible à refuser » à Messi. Mais ce n’est pas tout puisque le Qatar rêve aussi de faire signer Cristiano Ronaldo.

À un an de la fin de son engagement avec la Juventus Turin, la star portugaise a manifesté des envies d’ailleurs et le club parisien ne serait pas contre sa venue pour former un trio de rêve avec Messi et Neymar en à croire le média espagnol Cuatro. Mais l’affaire Messi paraît plus compliquée pour les Rouge et Bleu.

Messi s’éloigne du PSG

La chaîne de télévision catalane TV3 révèle ce jeudi que Jorge Messi, le père et agent de l’attaquant du FC Barcelone, a récemment rencontré Joan Laporta pour évoquer une prolongation de contrat. Toujours selon le média espagnol, aucune offre concrète n’a encore été faite au joueur de 33 ans parce que le nouveau président des Blaugranas attend la fin de l’audit interne qu’il a demandé pour connaître l’état des finances du club. Toutefois, la préférence du natif de Rosario c’est de poursuivre à Barcelone.

Le Paris SG va donc devoir se montrer très convaincant pour tenter de lui faire changer d’avis.