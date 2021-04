Stade Rennais Mercato : Un important lifting annoncé au SRFC

Publié par Ange A. le 30 avril 2021 à 07:00

Le Stade Rennais va vivre un été particulièrement agité, notamment dans le sens des départs. Une vingtaine de jeunes vont quitter le SRFC au prochain mercato estival.

De nombreux départs annoncés au Stade Rennais cet été

Un dégraissage sans précédent s’annonce au Stade Rennais. Loïc Tanzi révèle en effet que le SRFC va laisser partir bon nombre de jeunes au terme de la saison. Le journaliste de RMC Sport vient publier une liste de 22 joueurs des générations allant de 2003 à 2006 appelés à quitter Rennes. Convoqué contre le Dijon FCO lors de la dernière journée, le défenseur Rayane Doucouré fait partie des éléments invités à préparer leurs valises. Cet hiver, le SRFC avait enregistré le départ du prometteur Georginio Rutter. En manque de temps de jeu, l’avant-centre de 19 ans avait refusé de prolonger son contrat. Il s’est engagé dans la foulée avec Hoffenheim. La direction des Rouge et noir aurait empoché un chèque estimé à 500 000 euros selon Transfermarkt.

Des cadres également sur le départ au mercato

Alors qu’un important lifting se prépare chez les jeunes, quelques cadres de l’équipe première devraient également quitter le Stade Rennais. En fin de contrat, le capitaine Damien Da Silva est notamment un candidat au départ. Jusqu’ici, le défenseur central n’a pas encore prolongé son contrat. La saison tirant à sa fin, le joueur de 32 ans semble proche d’un départ de Rennes. Il révélait récemment son désir de découvrir un championnat étranger. Comme lui, Clément Grenier n’a pas encore rempilé et pourrait partir libre au terme de la saison. Prêté par l’AS Roma depuis janvier 2020, Steven N’Zonzi voit son bail s’achever en juin. Idem pour Dalbert Henrique, le latéral arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan l’été dernier. Outre ces joueurs en fin de contrat, un crack comme Eduardo Camavinga pourrait également partir un an avant l’expiration de son bail. Le milieu ne serait plus enclin à prolonger et devrait rejoindre un grand d’Europe cet été.