Juventus: Allegri sur le retour, Ronaldo proche d'un départ ?

Publié par Melvin le 01 mai 2021 à 01:00

Eliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Porto, 4ème de Série A, la Juventus vit une saison bien difficile. La perspective de remporter un 10e scudetto consécutif définitivement éloignée, les dirigeants de la Juve se prépare à prendre des décisions choc pour retrouver les sommets du championnat Italien.

Pirlo Out, Allegri in à la Juventus ?

Arrivé en début de saison, Andrea Pirlo est de plus en plus décrié. L'entraîneur de la Vieille Dame devrait se voir indiquer la porte à l'issue de la saison. Pour le remplacer, le club Italien serait prêt à redonner sa chance à son ancien entraîneur Massimiliano Allegri. En effet, selon les informations de La Gazetta Dello Sport, la Juventus ferait d'Allegri sa priorité pour redonner un élan au club italien.D'après le quotidien sportif, le technicien toscan pourrait revenir avec les pleins pouvoirs tels qu' Alex Ferguson à Manchester United. Regretté par sa direction mais aussi par ses anciens joueurs, l'ex-entraîneur de l'AC Milan tient là une sacrée revanche. Limogé en mai 2019, le coach italien avait été tancé par ses dirigeants considérant que sa méthode était en bout de course après 5 années de succès. Deux ans plus tard, ces mêmes derniers seraient prêts à tout pour le convaincre de revenir.

Cristiano Ronaldo veut partir !

Toujours selon La Gazetta, ce changement d'entraîneur pourrait avoir comme principale conséquence le départ de Crisitiano Ronaldo. La star Portugaise songerait de plus en plus à un départ de la Juventus. Ce dernier aurait missionné son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau point de chute dès la saison prochaine. Pour le moment, seul Manchester United semble tenir la corde pour recruter le quintuple Ballon d'Or. Cependant, la même source rappelle que cette opération reste "complexe". Habituée à des étés relativement calmes, la Juve devrait cette fois ci vivre de sacrées turbulences lors du prochain mercato estival.