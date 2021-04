OM : Marseille accroché, menace pour la course à l'Europe

Publié par Ange A. le 30 avril 2021 à 23:20

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec vendredi à l’Orange Vélodrome contre le RC Strasbourg (1-1). Un coup dur pour l’ OM dans la course à l’Europe. Le club phocéen pourrait voir ses concurrents lensois et rennais creuser l’écart.

Marseille surpris par Strasbourg au Vélodrome

Fin de série pour l’Olympique de Marseille. Vendredi, l’ OM a été contraint au partage des points à l’Orange Vélodrome par le RC Strasbourg. Les deux formations se sont quittées sur le score d’un but partout. Stefan Mitrovic pensait offrir la victoire aux visiteurs en ouvrant le score à la 73e minute. Remplaçant au coup d’envoi, Dario Benedetto a permis au club phocéen d’arracher le point du match nul à la 86e minute. Accroché par Strasbourg, Marseille n’enchaîne pas une troisième victoire de rang en championnat. Le Racing de son côté poursuit sa mauvaise série de résultats. En lutte pour le maintien, les hommes de Thierry Laurey enregistrent leur quatrième match sans victoire.

Grand coup d’arrêt pour l’ OM dans la course à l’Europe

Ce match nul au Vélodrome est loin d’être un bon résultat pour l’Olympique de Marseille. L’ OM cale à la 6e place de Ligue 1 à égalité de points avec le RC Lens (5e). Les Sang et Or peuvent d’ailleurs creuser l’écart avec les Marseillais en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain ce samedi. De même, les hommes de Jorge Sampaoli pourraient également se faire doubler au classement par le Stade Rennais. Actuel 7e de Ligue 1, le SRFC dispose de deux unités de retard sur Marseille. Le club breton pourrait prendre un point d’avance en cas de victoire contre les Girondins de Bordeaux dimanche. Accroché par le RCSA, le club phocéen doit remporter ses trois derniers matchs de championnat (contre l’ASSE, le SCO et Metz) pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue Europa.