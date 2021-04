OM : RC Strasbourg, Laurey défie l’Olympique de Marseille

Publié par ALEXIS le 30 avril 2021 à 03:30

Surpris par le FC Nantes dimanche dernier (2-1), le RC Strasbourg affronte l’ OM, vendredi (21h). Thierry Laurey pense pouvoir contrarier les Marseillais au Vélodrome, afin d’assurer le maintien de son équipe.

OM : Le RC Strasbourg à Marseille pour « prendre des points »

Quinzième de Ligue 1 à 4 journées de la fin de la saison, le RC Strasbourg est encore sous la menace de la relégation avant son match contre l' OM. L’équipe de Thierry Laurey a certes 6 points d’avance sur le barragiste et sur le deuxième relégables, mais n’est pas assuré mathématiquement du maintien dans l’élite. Les Alsaciens se déplacent sur le terrain de l’Olympique de Marseille, vendredi soir, en ouverture de la 35e journée du championnat. Avant ce rendez-vous décisif, l’entraîneur du Racing Club Strasbourg Alsace s’est montré confiant en conférence de presse. Il assure que ses joueurs sont prêts à se battre pour faire un coup sur la Canebière. « Les joueurs sont conscients de la situation », a confié Thierry Laurey avant de déclarer : « on ne peut pas rester sans prendre de points en attendant uniquement les contre-performances des autres (concurrents, NDLR) ».

Thierry Laurey voit « des ouvertures » contre l' OM

Pendant que le Racing Club est à la lutte avec Bordeaux, le FC Lorient et le FC Nantes pour le maintien, l’ OM est en course pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa avec le RC Lens et le Stade Rennais. Et dans la course à l’Europe, le coach du RCSA estime que « Marseille a retrouvé beaucoup de dynamisme, prend des risques et va de l’avant ». Toutefois, il a un plan secret pour défier les Phocéens sur leur stade. « Il faudra et être vigilant. […] Si on fait cela et qu’on arrive à mettre en place ce que l’on souhaite, il y aura des ouvertures », a indiqué Thierry Laurey. Son plan sera-t-il efficace contre Dimitri Payet et autres Olympiens revigorés depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli ? Rendez-vous ce vendredi.