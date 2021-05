PSG Mercato : La bombe de Mino Raiola sur Haaland et Mbappé

Publié par Ange A. le 02 mai 2021 à 06:30

Incertain pour le match retour contre Manchester City, Kylian Mbappé continue d’alimenter la rubrique des transferts. Agent du Norvégien Erling Haalang, Mino Raiola a livré un pronostic sur l’avenir de l’attaquant du PSG.

Annonce de Mino Raiola pour Mbappé et Haaland

Après plus d’une décennie de duopole entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, une nouvelle génération s’apprête à reprendre le flambeau. Les noms du Norvégien Erling Haaland et du champion du monde tricolore Kylian Mbappé sont notamment évoqués. Les deux hommes alimentent d’ailleurs les rumeurs les plus folles dans la rubrique des transferts. Arrivé à Dortmund en janvier 2020, le Norvégien pourrait quitter le Borussia dans les prochains mois. Quant à Kylian Mbappé, son avenir est plus qu’incertain avec le Paris Saint-Germain. À un an de l’expiration de son contrat, l’ancien monégasque rechigne à rempiler pour un nouveau bail. Contrairement à Ronaldo et Messi longtemps adversaires, Mino Raiola voit les deux cracks évoluer ensemble sous un même maillot.

Le rêve de Mino Raiola pour le mercato

Pour le célèbre agent italien, les grands joueurs sont souvent appelés à évoluer ensemble. Ainsi, il voit bien son protégé dans un même club avec l’attaquant parisien. « Il faut savoir que Messi et Neymar peuvent coexister dans les grands clubs, ou Ronaldinho avec d’autres grands. Haaland peut-il être avec ou sans Mbappé… Les grands joueurs sont toujours ensemble », a lâché Mino Raiola dans les colonnes du média madrilène AS. Reste maintenant à savoir quel club peut s’offrir les services des deux buteurs. Avec la crise sanitaire actuelle, les grands d’Europe ne peuvent plus autant dépenser comme auparavant. Courtisan des deux joueurs, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pousserait davantage pour une arrivée du champion du monde cet été. Comme pour dire qu’il faudra encore attendre avant de voir le fantasme de Raiola se réaliser.