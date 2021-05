Manchester City PSG : Ça ne sent pas bon pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 20:00

Kylian Mbappé fait partie des joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City. Mais les dernières nouvelles concernant l’attaquant parisien ne sont guère reluisantes.

Aucun entraînement avec intensité pour Kylian Mbappé depuis mercredi

Alors que le Paris Saint-Germain est condamné à l’exploit demain soir face à Manchester City pour espérer disputer une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, Mauricio Pochettino pourrait bien être obligé de se passer des services de Kylian Mbappé.

Victime d’une contracture au mollet droit face à l’équipe anglaise mercredi dernier au Parc des Princes, l’avant-centre du PSG n’a pas joué samedi lors du déplacement à Lens à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Mais plus les heures passent et plus les supporters parisiens retiennent leur souffle quant à la participation du meilleur buteur du championnat français au choc contre les hommes de Pep Guardiola. En effet, l’inquiétude continue de grimper à propos de l'état de forme physique de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est incertain contre Manchester City

Ce lundi, le journal Le Parisien a mis en ligne une vidéo montrant les joueurs du PSG arrivés à l’aéroport du Bourget pour le voyage à Manchester. Si des doutes existaient déjà sur son cas, Mbappé est apparu mal en point dans le film, puisqu’il boitillait en sortant du véhicule pour passer les grilles de l’aéroport. Une crainte désormais confirmée par RMC Sport. « L’optimisme qui s’est dégagé autour de la présence du champion du monde n’est plus aussi véridique en interne. Depuis quelques heures, la prudence reste de mise avec le champion du monde », explique la radio métropolitaine.

Même s’il doit se tester ce lundi soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium, le coéquipier de Neymar pourrait manquer la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le tout nouveau champion d’Angleterre.