OL Mercato : Juninho sur un coup en Turquie pour se renforcer

Publié par ALEXIS le 05 mai 2021 à 13:23

En quête d’un gardien de but pour renforcer la concurrence avec Anthony Lopes, l’ OL est sur une piste en Turquie. Un jeune portier évoluant en Süper Lig est dans les petits papiers de la cellule de recrutement du club Rhodanien.

OL : Destanoğlu pour prendre la place de Lopes

L’ OL cherche à recruter un gardien de but en doublure d’Anthony Lopes (30 ans). Les recruteurs des Gones ont coché le nom de Ersin Destanoğlu depuis le mercato estival passé. En effet, l’Olympique Lyonnais avait tenté de recruter ce joueur, mais son offre avait été repoussée par le Besiktas. Selon média turc Fotomaç, Bruno Cheyrou et Juninho le suivent toujours de près, à l’approche de l’ouverture du marché des transferts. Le talent et la progression fulgurante du natif d'Istanbul ont séduit le patron de la cellule de recrutement ainsi que le directeur sportif de l' OL. Si les informations du média turc se confirment, Destanoğlu pourrait faire le grand saut en Ligue 1 dès la saison prochaine. Il découvrirait ainsi l'un des 5 grands championnats européens.

Le jeune portier turc déjà un crack

Malgré son jeune âge, le portier de 20 ans est le N°1 dans les perches du club basé à Istanbul. Il a pris la place de Loris Karius retourné en Allemagne en début de saison, au terme de son prêt. Ersin Destanoğlu a disputé 32 matchs cette saison en championnat. Il a concédé 29 buts et réussi 13 clean sheet. Sous contrat au Besiktas jusqu’à fin juin 2023, l’international Espoir turc (3 sélections) a une valeur marchande estimée à 3 M€. À la recherche d’un gardien de but, l’OGC Nice est également intéressé par les services du portier de 1,95 m.