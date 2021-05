Vente de l’ASSE : Un repreneur étranger fortuné en approche ?

Publié par ALEXIS le 05 mai 2021 à 14:36

Roland Romeyer et Berrnard Caïazzo ont décidé la vente de l’ASSE. De potentiels investisseurs sont intéressés par le club ligérien. Adao Carvalho, ancien partenaire et détracteur du président du directoire des Verts, croit savoir qu’un repreneur sérieux au gros portefeuille souhaite racheter le club, mais…

Vente de l’ASSE : que 68 % des actions en vente ?

Opposé à Roland Romeyer pour avoir été doublé par ce dernier selon lui, Adao Carvalho a lâché des informations sur la vente de l' ASSE dans But Football Club. Pour commencer, il a glissé un gros tacle à son ennemi. Selon l’homme d’affaires portugais, Roland Romeyer prétend « être le patron de l’AS Saint-Étienne, mais il n'a que 22% des parts ». Adao Carvalho estime ensuite que le club ligérien ne peut être vendu entièrement, pour la simple raison que les deux présidents ne possèdent pas 100 % des actions.

« Il n'y a que 68 % du club qui est aujourd'hui vendable », a-t-il confié à la source. En effet, Adao Carvalho se fait passer pour le 3e actionnaire des Verts. Et le fait que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne soient pas les propriétaires à 100 %, d'après l’ancien partenaire de Romeyer, pourrait « refroidir » d’éventuels candidats au rachat.

Un repreneur avec « beaucoup d'argent » annoncé

Adao Carvalho a également annoncé la couleur pour la vente de l’ ASSE. Il croit savoir « qu’il y a un projet qui lui semble à ce jour costaud et sérieux ». Et les porteurs de ce projet auraient « de belles intentions et des idées claires ». « Ils ont beaucoup d'argent. Ils s'appuient sur des fonds étrangers. Ce sont tout sauf des amateurs », a fait savoir l'entrepreneur, tout en indiquant qu'il « y a d'anciens footballeurs » parmi les investisseurs.