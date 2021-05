PSG Mercato : Mbappé, une terrible décision du Real tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 16:08

Le PSG fait le forcing pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui touche à sa fin dans un an. Toujours intéressé par l’ancien attaquant de l’AS Monaco, le Real Madrid vient de prendre une décision surprenante pour le prochain mercato estival.

Le PSG a fait son offre à Mbappé

D’après les informations du quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a transmis une offre de prolongation de contrat à Kylian Mbappé. Désireux de conserver le champion du monde 2018, le président du Paris Saint-Germain lui propose le même salaire que Neymar, soit un peu plus de 3 millions d’euros.

Alors que le marché des transferts s’ouvre le 9 juin prochain, les dirigeants parisiens veulent être rapidement fixés sur la décision de l’avant-centre de 22 ans. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, bonus compris, l’international français va donc devoir prendre une décision dans les jours ou semaines à venir.

Une période de réflexion que le Real Madrid veut tourner à son avantage en parvenant à convaincre Mbappé de refuser l’offre du PSG pour rejoindre Zinedine Zidane, Karim Benzema, Raphaël Varane et Ferland Mendy à Santiago Bernabeu. Toutefois, fortement frappé par la crise causée par l’avènement du Covid-19, Florentino Pérez pourrait voir sa marge de manœuvre réduite par les pertes de revenus de son club.

Le Real Madrid se fixe une barre pour Kylian Mbappé

En effet, d’après les renseignements divulgués par le présentateur de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, le Real Madrid n’a pas prévu de faire de folie pour Kylian Mbappé. Le journaliste espagnol explique que la direction des Merengues a d’ores et déjà tranché et arrêté un éventuel transfert de l’ attaquant de Bondy à 100 millions d’euros. Si Florentino Pérez et Zinedine Zidane sont unanimes qu’une arrivée de Mbappé permettra au club madrilène d’entamer un nouveau cycle, ils ne comptent pas mettre plus de 100 millions d’euros sur le dossier du buteur parisien.