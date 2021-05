Transfert PSG: Annonce palpitante sur le mercato du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 18:22

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, le PSG est déjà sur tous les fronts. D’ailleurs, un spécialiste du mercato a fait une grosse annonce sur les intentions de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

Le PSG « va mettre le paquet » lors du mercato

Journaliste de RTL et bien informé sur les coulisses du marché des transferts, Philippe Sanfourche pense que le Paris Saint-Germain va frapper fort durant le prochain mercato estival. Malgré la crise économique qui frappe les clubs européens depuis l’avènement la Covid-19, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont être actifs pour renforcer l’effectif de l' entraîneur Mauricio Pochettino. Et Philippe Sanfourche est convaincu que les dirigeants du PSG vont énormément bouger cet été.

« Ajouter Messi à Neymar et Mbappé, sportivement cela n’a peut-être pas d’intérêt. Mais d’un point de vue financier ça peut passer, il ne faut pas oublier que les transferts de Neymar et Mbappé sont en fin d’amortissement », a expliqué le journaliste français sur le plateau de L’Équipe Du Soir.

Poursuivant, Sanfourche assure qu’avec la menace du Fair-Play financier qui est désormais éloignée, le Paris Saint-Germain va faire ce qu’il lui plaira lors de la prochaine période des transferts.

« La Coupe du monde au Qatar, c’est dans un an et demi, ils vont mettre le paquet ! Le Fair-play financier a explosé, ils s’en foutent ! Oubliez ces histoires d’argent », a-t-il ajouté.

Quels renforts pour le PSG cet été ?

Si le mercato n’ouvre ses portes que le 9 juin 2020, les rumeurs concernant les intentions du Paris Saint-Germain se multiplient au fil des jours. Selon la presse espagnole et selon les propres propos de son directeur sportif, Leonardo, le PSG fait partie des clubs qui sont intéressés par Lionel Messi cet été. En fin de contrat le 30 juin, la star argentine n’a toujours pas prolongé avec le Barça et le PSG aimerait en profiter pour la recruter gratuitement. En cas de départ de Kylian Mbappé, le septuple Ballon d’Or est la cible numéro 1 du club de foot de Paris qui ne peut laisser Neymar Jr seul sans un grand nom.

À la recherche d’un nouveau défenseur central, le PSG est aussi annoncé sur les traces de Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid. Dans sa volonté d'engager Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes pensent à insérer Raphaël Varane dans la transaction. Mohamed Salah et Harry Kane sont les autres joueurs déjà évoqués comme cibles du club Parisien.