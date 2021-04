Barça Mercato : Lionel Messi au PSG, Canal+ lâche une bombe

Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2021 à 21:45

Alors que le PSG s’apprête à croiser le fer avec Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions (mercredi soir à 21 heures), Geoffroy Garétier s’est prononcé sur la rumeur du jour faisant état d’une offre de Nasser Al-Khelaïfi pour Lionel Messi, attaquant du Barça.

Le PSG a proposé un contrat « impossible à refuser » à Messi

Lionel Messi n’a pas encore annoncé officiellement sa décision concernant la suite à donner à sa carrière. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Malgré les déclarations de Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, le milieu offensif de 33 ans n’a toujours pas encore fait la moindre déclaration. Et les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir du sextuple Ballon d’Or.

Mardi soir, le journaliste de TNT Sports Brasilia Marcelo Bechler, celui-là même qui avait été le premier en 2017 a annoncé l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, a révélé que la direction du club de la capitale française a transmis une proposition à Lionel Messi. Une offre de contrat couvrant les deux prochaines saisons plus une année en option. Toujours selon la même source brésilienne, le PSG considère son offre comme « impossible à refuser » par La Pulga. Sur le plateau de Canal+, Geoffroy Garétier a lui aussi livré une importante révélation sur ce dossier.

Lionel Messi en route pour le Paris SG ?

En effet, le journaliste sportif assure que selon ses sources, le Barça se trouve dans l’incapacité de faire une proposition tentante à Messi en l’état actuel des choses. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ancien coéquipier de Neymar pourrait donc quitter les pensionnaires du Camp Nou après plus de vingt ans de bons et loyaux services.

« Là où c’est très intéressant, c’est que c’est la première fois qu’on a une dimension précise d’une proposition contractuelle », lâche Garétier qui confirme ainsi l’offre du PSG à l’attaquant barcelonais. « Pour l’instant, on en était à City et Paris et à la prolongation possible au Barça. Mais là, on a du précis avec un journaliste fiable. Le Barça n’a pas bougé et n’a rien à proposer. Messi pour l’instant, ne veut rien entendre avec la fin de saison, mais Paris a une offre sonnante et trébuchante », a-t-il expliqué.

En difficulté économique après les investissements des années précédentes et l’avènement du Covid-19, le Barça pourrait effectivement se trouver dans l’impossibilité de garantir les 50 millions d’euros annuels que Messi touche. Une aubaine pour le club entraîné par Mauricio Pochettino ? Affaire à suivre…