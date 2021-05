ASSE : mauvaise nouvelle, fin de saison pour Yvann Maçon

Publié par ALEXIS le 08 mai 2021 à 10:42

L’ ASSE ne pourra pas compter sur Yvann Maçon, gravement blessé au genou et opéré en octobre dernier, pour la fin de saison. Il ne rejouera plus lors de l’exercice actuel. Claude Puel a confirmé son indisponibilité en conférence de presse pour le match contre l’ OM.

ASSE : Puel, « Yvann Maçon ne reviendra pas »

Impressionnant en début de saison avec l’ ASSE, Yvann Maçon a été stoppé dans sa progression par une vilaine blessure. Il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec la sélection des Espoirs Tricolores en éliminatoire de l’Euro 2021. Opéré avec succès, il est revenu dans le groupe stéphanois après six mois de convalescente et de rééducation. Le défenseur de 22 ans a même intégré les séances d’entraînement collectif cette semaine. Cependant, il ne sera pas opérationnel pour les trois dernières journées de Ligue 1.

« Yvann Maçon a été laissé avec la réserve. Il peut retoucher le ballon, et reprendre confiance en son physique. Ça se passe bien. Le chirurgien est très satisfait de son évolution, mais il ne reviendra pas avant la fin de saison », a expliqué l’entraîneur et manager général de l’ AS Saint-Étienne. Claude Puel et le staff technique sont en effet prudents avec l’arrière latéral droit stéphanois. « Il faut être patient, vigilant, passer les étapes comme il se doit », a-t-il indiqué.

Seulement 6 matchs disputés avant sa blessure

Recruté par l' ASSE à l'USL Dunkerque, Yvann Maçon a rejoint le club ligérien pendant le mercato de janvier 2020. Cette saison, il a joué 6 matches de championnat avant sa blessure. Il a délivré une passe décisive, lors de la victoire des Verts face à l' OM sur la pelouse du stade Vélodrome (2-0). Il a aussi marqué un but contre le FC Nantes (2-2) au stade de la Beaujoire en match comptant pour la 4e journée de L1. La saison dernière, il avait disputé seulement 3 matchs, avant l'arrêt brutal du championnat pour cause de la pandémie de covid-19.