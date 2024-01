Loïc Perrin a livré quelques indices sur la suite du mercato de l’ASSE, lors de la présentation officielle d’Irvin Cardona.

Mercato : Loïc Perrin confirme d'autres renforts après Irvin Cardona

Irvin Cardona, la première recrue hivernale de l’ASSE, a été présenté en conférence de presse, ce vendredi. Il était accompagné de Loïc Perrin et d’Olivier Dall'Oglio. Coordinateur sportif du club ligérien en a profité pour se livrer sur la suite du marché de son équipe. D’après le dirigeant stéphanois, il n’y pas de nombre précis de joueurs attendus en renforts dans ce mois de janvier, mais il confirme l'arrivée d’autres renforts, à la suite de l’attaquant prêté par le FC Augsbourg.

« On a ciblé des besoins. On cherche à se renforcer sur le plan offensif encore et on est l’affût d’opportunités », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Evect, tout en soulignant que les recruteurs stéphanois cherchent des joueurs offensifs et défensifs et aussi au milieu de terrain. « Il y a des profils qui sont déjà à l’étude et qui ont été présentés au coach. On va essayer d’avancer le plus vite possible avec toutes les difficultés que ça comporte », a poursuivi Loïc Perrin.

ASSE : Dall'Oglio tient déjà son attaquant de profondeur

Pour rappel, Olivier Dall'Oglio avait dévoilé ses besoins pour le mois de janvier, à l’issue du dernier match contre Bastia, le 19 décembre 2023. Il avait demandé un attaquant de profondeur, mais aussi un arrière latéral et si possible un milieu de terrain en plus. « Il faut voir les profils qu’on peut trouver […], tous ensemble avec la direction », avait- indiqué.

Si Irvin Cardona est le polyvalent attaquant reclamé par le coach des Verts, il est possible que Yvann Maçon soit le défenseur latéral recherché. Revenu de prêt du Maccabi Tel-Aviv (en Israël), il est mis à l'essai par le nouvel entraineur de l'ASSE. S'il satisfait les attentes d'Olivier Dall'Oglio, l'arrière droit de 25 ans va intégrer le groupe stéphanois comme un renfort. Dans le cas contraire, Loïc Perrin devra trouver un autre défenseur.