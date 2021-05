LOSC Mercato : La menace Mourinho encore présente à Lille

Publié par Ange A. le 09 mai 2021 à 05:30

Entraîneur de l’AS Roma la saison prochaine, José Mourinho prépare déjà le prochain exercice. Le technicien portugais pourrait de nouveau piocher au LOSC dans les prochaines semaines.

José Mourinho à la relance à l’AS Rome

José Mourinho ne sera pas resté longtemps au chômage. Remercié par les Spurs de Tottenham en avril, le technicien s’est déjà trouvé un point de chute pour la saison prochaine. Après avoir réalisé son come-back en Angleterre, le Special One va signer son retour en Italie cet été. José Mourinho va prendre la succession de Paulo Foncesca sur le banc de l’AS Roma. Pas encore investi dans ses nouvelles fonctions, le Portugais aurait déjà une short-list des joueurs qu’il désire recruter à Rome. Comme le révèle le Corriere dello Sport, le technicien lusitanien pourrait encore frapper du côté du Lille OSC. Le nom d’un joueur du LOSC serait parmi les cibles de l’ancien coach de Tottenham.

Mourinho encore proche de faire mal au LOSC ?

D’après le média italien, José Mourinho souhaite enrôler son compatriote Renato Sanches. L’ancien coach de Chelsea avait déjà chipé deux adjoints à Christophe Galtier dès sa nomination sur le banc des Spurs en novembre 2019. Recruté par Lille en 2019, le milieu portugais est encore sous contrat jusqu’en 2023. À deux ans de l’échéance de son bail, le Golden Boy 2016 pourrait quitter le club nordiste. La même source assure qu’un départ de Lille est d’autant plus plausible que Jorge Mendes, l’agent de Sanches, entretiendrait de bons rapports avec Mourinho. Seulement, une contreperformance pourrait empêcher la venue du champion d’Europe 2016 dans la Cité éternelle. Demi-finaliste de la Ligue Europa, l’AS Rome n’est pas certain de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Actuels 7es de Serie A, les Giallorossi accusent 9 points de retard sur la Lazio (6e). Avec le LOSC, Sanches est certain de jouer l’Europe la saison prochaine. Les Dogues peuvent d’ailleurs décrocher le titre. Ils sont leaders à deux journées de la fin du championnat.