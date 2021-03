LOSC Mercato : Liverpool ne lâche pas Renato Sanches

Publié le 05 mars 2021 à 12:05

Liverpool est dans une mauvaise passe sportive et a besoin de renforts dès cet été. Le club de Premier League avance donc sur plusieurs pistes pour le prochain mercato, et suivrait entre autres Renato Sanches, le milieu de terrain du LOSC.

Mercato : Liverpool veut faire son marché en Ligue 1

Liverpool galère cette saison et pointe à une décevante 7e place au classement de la Premier League. Si la saison semble perdue pour Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds veut dès cet été obtenir des renforts. Liverpool semble beaucoup s'intéresser aux talents de la Ligue 1. Parmi les joueurs pistés par le club de la Mersey, Kylian Mbappé, mais le dossier est compliqué, puisque le joueur est en discussions avec le PSG pour prolonger, et que le Real Madrid est également sur le même dossier. Une autre piste moins onéreuse, celle de Houssem Aouar. Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais a une porte de sortie et le club serait prêt à la céder si une offre avoisinant les 50 millions d'euros se présente. Le profil d'Aouar plait beaucoup à Klopp et Liverpool pourrait passer à l'attaque au mercato estival. Pour rappel le joueur est encore lié à l'Ol jusqu'en juin 2023.

Le LOSC prêt à lâcher Sanches ?

Si Sanches a été longuement absent avec le Lille OSC, il en reste qu'il est un des meilleurs joueurs de l'effectif lillois. Cependant, l'international portugais (23 ans) a du mal à retrouver sa place depuis son retour de blessure. Christophe Galtier avait notamment avoué avoir eu conversation franche avec son joueur sur son retour et ses difficultés de position sur le terrain. Le LOSC a évidemment besoin de renflouer les caisses et Galtier avait laissé entendre en janvier qu'il y aurait probablement des départs, en soulignant qu'il s'en accommodait, en raison de la crise économique qui touche tous les clubs français.

Dans ce sens, le LOSC pourrait être ouvert à un départ de Sanches si une bonne offre se présente. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Liverpool serait sur le coup et pourrait faire une offre lors du mercato estival. Le club prépare entre autres le départ de Georginio Wijnaldum dont le contrat arrive à sa fin en fin de saison. Pour rappel Lille avait dépensé 20 millions d'euros pour Renato Sanches en provenance du Bayern Munich. La valeur du joueur portugais serait aujourd'hui estimée à 30 millions d'euros.













Par Hind