Stade Rennais : Génésio savait qu'un coup était possible

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 01:30

A l'issue du match nul obtenu face au PSG, Bruno Génésio peut être heureux d'avoir grapillé des points sur le RC Lens et l'OM dans la course à l'Europe. Néanmoins, il cultive quelques regrets car il savait que le Stade Rennais avait un coup à jouer contre une équipe parisienne fébrile.

La belle opération du Stade Rennais

Le match entre le Stade Rennais et le PSG a tenu ses promesses. Très important au vu des nombreux enjeux, course à l'Europe pour les locaux et la lutte pour le titre pour le titre, cette affiche a accouché d'un nul passionnant. Pas aidé par un pénalty généreux, les hommes de Bruno Génésio ont su réagir et auraient même pu l'emporter en seconde mi-temps. Cette prestation ne surprend pas l'entraîneur breton qui avait prévu une belle fenêtre de tir pour ses joueurs : "C’est difficile, ils enchaînent beaucoup de matches, ils sortent d’une élimination en Ligue des champions, ils étaient privés de deux joueurs très importants. Ce genre de match est difficile à préparer pour eux, surtout qu’ils étaient dans l’obligation de gagner. Là où je suis surpris, c’est que je pensais qu’ils allaient avoir une réaction plus forte après notre égalisation."

L'énorme regret de Génésio contre Paris

Ce nul permet à Rennes de se rapprocher des Marseillais et Lensois, entretenant toujours le suspense dans la course à la 5e place qui s'annonce passionnante jusqu'au bout. Dans cette optique et au vu de la piètre performance parisienne, Bruno Génésio regrette même de ne pas avoir cherché la victoire. "On a senti qu’ils n’étaient pas bien, qu’il y avait de la place pour gagner. En deuxième mi-temps, on s’est créé beaucoup d’occasions, mais c’est une équipe avec de grands joueurs, un grand gardien qui a fait des arrêts qui ont permis au PSG de rester dans le match. Mais on a montré le visage qu’on voulait, à la fois dans l’animation offensive et dans l’utilisation du ballon." Malgré tout, nul doute que ce résultat motivera les Bretons dans la quête de leur grand objectif de cette fin de saison.