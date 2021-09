Stade Rennais : Camavinga au Real, la réaction de Genesio

Publié par Ange A. le 11 septembre 2021 à 11:00

Dans les derniers du mercato estival, le Stade Rennais a cédé Eduardo Camavinga au Real Madrid. Un transfert qui continue de faire réagir. Entraîneur de Rennes, Bruno Genesio s’est prononcé sur le départ de son ancien protégé.

Bruno Genesio commente le transfert de Camavinga au Real

Auteur de 4 matchs sous les couleurs du Stade Rennais cette saison, Eduardo Camavinga va terminer la saison sous d’autres cieux. Le milieu de terrain de 18 ans a rejoint le Real Madrid dans les derniers jours du mercato estival. Acheté à 31 millions d’euros (hors bonus), le milieu formé à Rennes s’est engagé avec le club espagnol pour six ans, soit jusqu’en 2027. Entraîneur du SRFC, Bruno Genesio est revenu sur le transfert de son poulain vers le géant espagnol. L’ancien entraîneur lyonnais se réjouit de ce départ tant attendu. « Ici c’était devenu difficile pour lui. Ça l’était aussi pour nous de le voir comme ça parce qu’on avait tous envie qu’il soit bien […] Je pense que pour lui, c’est une bonne chose qu’il parte à l’étranger », a confié le technicien rhodanien à L’Équipe.

Le précieux conseil de Genesio à Camavinga

Pour Bruno Genesio, Eduardo Camavinga a tout pour réussir au Real Madrid, « le plus grand club du monde ». L’entraîneur du Stade Rennais espère juste que son ancien protégé garde la tête sur les épaules sute à son transfert au Real. « Il est là où il mérite d’être. À lui, maintenant, de se donner tous les moyens en ne pensant qu’au rectangle vert et à tout ce qu’il doit mettre en place pour s’imposer là-bas. Je lui ai souvent dit qu’il était plus en difficulté par moments. Mais il a le talent, c’est quelqu’un qui est travailleur, à l’écoute », a assuré l’entraîneur du SRFC.