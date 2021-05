OM : Les Tigres, un choix pas anodin pour Florian Thauvin ?

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 10:00

Joueur phare de l'OM ces dernières saisons, Florian Thauvin arrivait cette saison à sa dernière année de contrat chez les Phocéens. Alors qu'un transfert en Europe était attendu, le champion du monde a surpris son monde en s'engageant avec les Tigres de Monterrey. Mais d'après un agent de joueur, l'ailier droit n'avait pas forcément le choix.

OM : Le choix fort de Florian Thauvin

Considéré par certains fans marseillais comme une légende de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin est à minima un joueur important de l'histoire du club olympien. Ailier droit doté d'un pied gauche fabuleux, le joueur de 28 ans aura marqué les esprits des supporters olympiens à partir de la saison 2016-17. Sa blessure à la cheville en préparation lors de la saison 2019-20 a quelque peu fait perdre son niveau, mais il n'en reste pas moins un titulaire sérieux sous Villas-Boas et maintenant sous Sampaoli. Arrivé à sa dernière année de contrat, une prolongation n'était pas dans les tuyaux et alors qu'un transfert en Europe était attendu, le natif d'Orléans a surpris plus d'un en annonçant son départ aux Tigres de Monterrey. Il va rejoindre son ancien coéquipier marseilalis André-Pierre Gignac au sein de la formation mexicaine.

"Aucun club européen n’était prêt à lui donner ça."

Une décision incompréhensible en surface, mais logique une fois tous les éléments de la transaction assimilés. En effet, au Mexique, l'ancien joueur de Bastia touchera 25 millions d'euros net sur cinq ans. Une sacrée somme d'argent qui justifie le choix du joueur d'après Bruno Satin, agent de joueur invité sur Canal+ : "Et on l’oublie souvent, mais ce sont des joueurs professionnels de football et ‘professionnel’, ça veut dire qu’on joue pour de l’argent. Donc si vous recevez une très bonne proposition, vous devez l’étudier. En tout cas, les grands clubs avec lesquels j’ai parlé et qui ont évoqué le nom de Thauvin, ils n’étaient pas prêts à lui donner ça. Si c’est ce qui explique son départ au Mexique ? Voilà. " Une déclaration qui donne forcément plus de crédit au choix de Flotov.