OM Mercato : C'est déjà réglé pour le transfert de Thauvin à Marseille

Publié par Thomas le 27 décembre 2022 à 08:31

Sur le départ au Mexique, l'attaquant français Florian Thauvin était associé à un retour à l' OM cet hiver mais le dossier serait déjà refermé.

Le mercato hivernal se rapproche et comme chaque fenêtre de transfert, l’Olympique de Marseille connaît son lot de rumeurs les plus folles. Si Cristiano Ronaldo monopolisait les esprits phocéens l’été dernier, l’ OM a rapidement pris les devants, démentant tout rapprochement avec la star portugaise. Cet hiver, ce n’est autre que le nom de l’ex-figure du club, Florian Thauvin qui tourne avec insistance aux abords du stade Vélodrome. Le champion du monde 2018, au club des Tigres depuis 2021, ne devrait pas s’éterniser au Mexique et se cherche un point de chute en Europe après deux saisons plutôt mitigées dans le club d’André-Pierre Gignac.

Comme le révélait le média local El Debate, l’une des destinations possibles du joueur serait l’ OM, qui chercherait depuis plusieurs semaines un renfort offensif, notamment pour pallier la lourde blessure de son international marocain Amine Harit. Si cette annonce ne faisait pas l’unanimité au sein des supporters de l’Olympique de Marseille, la rumeur aurait pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. En effet, d’après les informations du journaliste Alexandre Jacquin, un retour de Florian Thauvin à l’ OM en 2023 serait impossible et sa rumeur " infondée ". Le club olympien n’aurait aucune intention de rapatrier son ancien attaquant, qui soufflera ses 30 bougies le mois prochain. Marseille compte en effet recruter offensivement mais se tournerait vers des options plus jeunes.

OM Mercato : Marseille dans l’obligation de vendre avant tout recrutement

Pablo Longoria le sait, si les ambitions sont grandes, l’ OM devra toutefois se délester de certains joueurs cet hiver pour débloquer de l’espace et recruter. Alors que le milieu Gerson peine à quitter le Sud de la France malgré un accord avec Flamengo, les Olympiens cherchent par d’autres moyens à acter des transferts. Le jeune défenseur Isaak Touré pourrait partir en prêt, notamment vers la Turquie où il a été supervisé par Fenerbahçe. Bamba Dieng pourrait également faire ses valises de l' OM cet hiver, lui qui a récemment été approché par son ancien entraîneur, Jorge Sampaoli, pour rejoindre le FC Séville.