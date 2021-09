OM Mercato : Sampaoli tape du poing sur la table !

Publié par Clément M. le 25 septembre 2021 à 17:51

Malgré un mercato XXL de l' OM cet été, l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli clame toujours son souhait d'obtenir le renfort de nouveaux joueurs cet hiver.

Sampaoli veut un nouveau défenseur

En dépit d'un effectif plutôt plétorique dans le secteur défensif, avec notamment l'arrivée cet été de William Saliba et Luan Peres, le coach argentin souhaite renforcer sa défense d'un point de vue quantitatif. Selon l'Equipe, ce dernier aurait ainsi fait part à ses dirigeants et en particulier à Pablo Longoria son désir d'obtenir rapidement un défenseur supplémentaire.

Dans un système à trois défenseurs centraux, Jorge Sampaoli fait effectivement de ce poste une priorité. D'autant plus que le croate Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ lors du prochain mercato. Sans oublier l'ailier Jordan Amavi qui ne séduit toujours pas en interne. Enfin, capable de jouer en défense, Boubacar Kamara est plutôt utilisé dans l'entre-jeu depuis le début de la saison. Autant d'éléments qui amènent l'ancien coach de l'Albiceleste à demander à ses dirigieants de mettre la main à la poche lors du prochain mercato hivernal.

Sampaoli met la pression à l' OM

Malgré des finances serrées, l'Olympique de Marseille a semble-t-il tout intérêt à répondre aux exigences de son entraîneur Jorge Sampaoli, sous peine de le payer au niveau sportif en fin de saison. Pronant un jeu énergivore, et clamant qu'il ne changerait pas de tactique au cours de la saison, le coach argentin met ainsi une certaine pression à ses dirigeants. Car avec un effectif trop juste, le risque serait de voir les Phocéens s'écrouler physiquement en seconde partie de saison, tout comme lorsque Marcelo Bielsa était à la tête du club.

Intérrogé en conférence de presse cette semaine à ce sujet, le principal intéressé en a d'ailleurs profité pour faire passer un message à ses supérieurs. " L' OM de Marcelo Bielsa avait fait une très grande première partie de saison. On espère bien sûr faire de même, et ne pas baisser de pied en seconde partie. Cela dépendra de l'évolution de l'équipe, s'il n'y a pas d'évolution, ce sera beaucoup plus difficile."