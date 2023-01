Stade Rennais Mercato : Andy Delort préféré à Florian Thauvin ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 10:36

Si Florian Thauvin est une option pour pallier la grave blessure de Martin Terrier, le Stade Rennais pourrait aussi avoir une ouverture avec Andy Delort.

Actuellement à la recherche d’un club, pour l’accueillir sous la forme d’un prêt pour les six prochains, Florian Thauvin, poussé vers la sortie par les Tigres de Monterrey, serait dans les plans des dirigeants du Stade Rennais pour remplacer Martin Terrier, blessé au genou et out pour le reste de la saison en cours. À en croire Le Quotidien Du Sport, l’objectif du SRFC serait d’obtenir le prêt de l’international français de 30 ans, mais en laissant une partie du salaire du joueur à la charge du club mexicain. Si l’ancienne star de l’Olympique de Marseille serait enchantée à l’idée de disputer la Ligue Europaet donc susceptible de dire « oui » au club breton, Bruno Genesio et Florian Maurice pourraient également avoir une autre opportunité en Ligue 1, avec notamment l’attaquant de l’OGC Nice, Andy Delort.

Stade Rennais Mercato : Andy Delort le remplaçant idéal de Martin Terrier ?

Mécontent de sa situation depuis le départ de son mentor Christophe Galtier pour le Paris Saint-Germain, Andy Delort serait prêt à aller au bras de fer pour quitter les rangs de l’OGC Nice le plus rapidement possible. Outre l’Olympique de Marseille, qui suit ses traces depuis plusieurs mois déjà, l’ancien buteur de Toulouse serait aussi sur les tablettes d’autres formations de Ligue 1. En effet, selon les renseignements recueillis par l’Insider Mohamed Toubache-Ter, proche du clan Delort, l’international algérien de 31 ans aurait des touches en Arabie Saoudite.

Toujours selon la même source, des clubs espagnols et italiens seraient sur les rangs, prêts à faire ce qu’il faut pour récupérer le natif de Sète. Tout comme deux pensionnaires du Championnat français. Si Toubache-Ter n’a pas dévoilé l'identité des deux clubs, ButFootball assure qu’il pourrait s’agir de l'Olympique de Marseille, du RC Lens ou encore du Stade Rennais, déjà associés à l’avant-centre des Aiglons il y a quelques mois. Pour remplacer Martin Terrier, le club rennais pourrait donc avoir à choisir entre Florian Thauvin et Andy Delort.