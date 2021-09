OM : Un élément fort de l'équipe forfait pour affronter Lens !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 11:05

Tandis que le doute planait sur la présence de Boubacar Kamara dans le groupe pour affronter Lens, l' OM a finalement annoncé qu'il ne serait pas de la partie ce dimanche soir au Stade Vélodrome.

Gros coup dur pour l' OM

Sorti en grimassant et en se touchant également la cuisse au Stade Raymond Kopa mercredi soir, Boubacar Kamara n'avait pas pris part à l'entraînement collectif vendredi matin à la Commanderie. En conférence de presse de veille de match, le coach olympien Jorge Sampaoli s'était lui aussi montré peu rassurant quant à la présence ou non du jeune français. "Bouba Kamara ne s'est pas entraîné normalement, il a senti des petites douleurs là où il s'était fait mal à Angers." Finalement la mauvaise nouvelle que craignaient tous les supporters de l' OM est tombée samedi en fin d'après-midi, lors de l'annonce du groupe retenu pour affronter le RC Lens au Vélodrome ce dimanche soir.

Nouveau turn-over à Marseille ?

Face aux aléas des blessures ou encore des suspensions et à cause de la répétition des matchs tous les trois à quatre jours, Jorge Sampaoli devrait en principe une nouvelle fois remodeler son effectif pour affronter des Lensois en grande forme et ambitieux.

Ceci-dit, outre l'absence de Boubacar Kamara et celle de Arkadiusz Milik toujours en phase de reprise, le coach argentin aura à sa disposition tous les joueurs de son effectif. A commencer par Dimitri Payet. Forfait mercredi à Angers, le Réunionnais refait son apparition dans le groupe et devrait pouvoir débuter face à Lens. Dans le registre des bonnes nouvelles, l' OM pourra aussi compter sur le retour de suspension de son défenseur d'expérience Alvaro Gonzales.

Il faudra néanmoins encore un peu patienter pour découvrir le onze de départ officiel olympien qui débutera face au Sang et Or. Une rencontre qui sera également marquée par l'hommage rendu au jeune supporter marseillais, Clément, tragiquement décédé en milieu de semaine.