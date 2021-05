PSG : Mauricio Pochettino croit encore au titre en Ligue 1

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 05:00

La saison du PSG pourrait être blanche, ce qui ressemblerait alors à une grande déconvenue pour l'institution qui avait décidé de débarquer Thomas Tuchel pour installer Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Ce dernier ne veut pas être pessimiste et affirme que le titre en Ligue 1 est encore à la portée de ses joueurs.

Pochettino lucide après la contre-performance du PSG

Le Paris Saint-Germain a sûrement enregistré la déconvenue de trop. Menant 1-0 sur la pelouse du Roazhon Park, les Parisiens ont concédé le nul face à un Stade Rennais valeureux. Forcément déçu à l'issue du match, Mauricio Pochettino a dressé un bilan cruel mais véridique sur la performance de son équipe. "On est déçu aujourd’hui, mais il faut saluer Rennes qui a fait un très bon match, a tenu à souligner l'ancien coach de Tottenham. On sait qu’on doit gagner les prochains matches pour espérer quelque chose. Nous n’avons pas été meilleurs que Rennes, c’est la réalité. On n’a pas mérité les trois points. Rennes est une très belle équipe, avec un bon rythme de jeu. Il ne faut pas penser que c’est l’absence de Kylian Mbappé qui explique qu’on ne gagne pas ce match. L’expulsion de Presnel Kimpembe, c’est le résultat de la frustration du score, il arrive en retard."

Pochettino veut bien finir la saison et y croit jusqu'au bout

En bon meneur de troupe, l'entraîneur de 49 ans a tenu à motiver ses joueurs en affirmant que tout était encore possible pour aller chercher l'Hexagoal. "Ce n’est pas encore perdu pour le titre, affirme l'Argentin. Dans le football, beaucoup de choses peuvent se passer. Par rapport à la motivation pour les prochains matches, nous sommes professionnels, on sait leur importance. Il y a de la déception mais on connaît nos responsabilités. C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. L’élimination en Ligue des champions n’a eu aucune influence sur le résultat. Quand on est un club comme le PSG, on doit penser à l’avenir et non au passé. " La seule interrogation réside dans la réelle croyance de Pochettino en ses propos. La réponse devrait être dévoilée dans les prochaines rencontres du club parisien.