OM Mercato : Avenir de Milik, Lewandowski lâche un indice

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 16:00

Prêté à l’ OM jusqu’en juin 2022, Arkadiusz Milik n’est pas assuré de rester au sein de l’équipe phocéenne, qui n’est pas encore qualifiée pour la Ligue Europa. Interrogé par Tuttosport, ce mardi, Robert Lewandowski a lâché un indice sur le futur de son compatriote.

« Milik pleinement focalisé sur l’ OM », selon Lewandowski

Arkadiusz Milik va-t-il poursuivre l’aventure à l’ OM où il est prêté pour une durée de 18 moins depuis le 21 janvier 2021 ? Pablo Longoria songe à la levée de l’option d’achat, estimée à 10 M€, qui accompagne son prêt, mais rien n’est encore décidé officiellement. La direction du club phocéen attend la fin de saison et l’ouverture officielle du mercato estival pour prendre une décision sur l’avenir de l’attaquant prêté par le SSC Naples.

Entre-temps, Robert Lewandowski a livré son opinion sur la situation du buteur de l’Olympique de Marseille. « Arek (Arkadiusz Milik) me semble pleinement focalisé sur l’ OM », a-t-il confié au média transalpin. Le buteur du Bayern Munich a ajouté qu’il « ne sait pas ce qui se passera » pour son compatriote, car « c’est encore tôt ».

Statistiques de l'attaquant de l'Olympique de Marseille

Rappelons que la Pologne est qualifiée pour l’Euro 2021. Robert Lewandowski espère ainsi retrouver son coéquipier en sélection, en forme et dégagé de toute incertitude sur son avenir, avant le coup d’envoi de l’Euro 2021 en juin prochain. Arkadiusz Milik a marqué 5 buts et offert une passe décisive en 13 matchs de Ligue 1 joués sous le maillot des Olympiens. Il a également marqué un but en Coupe de France. Avec la sélection polonaise, il compte 59 capes pour 15 buts inscrits. Pour rappel, la cote de l'avant-centre de 27 ans sur le marché des transferts est évaluée à 22 M€.