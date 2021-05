Stade Rennais Mercato : 9 M€ pour le successeur de Camavinga

Publié par Timothée Jean le 11 mai 2021 à 22:30

Face aux possibilités grandissantes d'un départ d' Eduardo Camavinga au mercato estival, le Stade Rennais a décidé de prendre les devants en lui cherchant un successeur au milieu de terrain. Le SRFC a entamé les discussions avec un nouveau milieu de terrain, dont la valeur marchande avoisine les 9 millions d'euros.

SRFC Mercato : Le successeur d'Eduardo Camavinga déniché ?

Le Stade Rennais risque de vivre un été mouvementé dans le sens des départs. Steven N’Zonzi et le capitaine Damien Da Silva sont susceptibles de quitter le club à la fin de la saison. Un départ semble également d'actualité pour la pépite Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain défensif de 18 ans intéresse plusieurs clubs en Angleterre et partout en Europe, y compris le Paris Saint-Germain pour la France. Même si l'information ne s'est jusqu'ici pas vérifiée, le Real Madrid et maintenant le FC Barcelone sont annoncés aux trousses d'Edu.

Face à ces convoitises, le Stade Rennais ne reste pas les bras croisés. Pour assurer ses arrières, le club breton a décidé de se tourner vers la Russie. En effet, TMW révèle que les dirigeants bretons ont jeté leur dévolu sur Tonny Vilhena, le milieu de terrain de Krasnodar. Un intérêt du SRFC qui ne déplait pas aux dirigeants russes ainsi qu'à l'intéressé.

Combien paiera le Stade Rennais pour Tonny Vilhena ?

Selon la source, les dirigeants du SRFC sont même déjà passés à l’offensive pour tenter de recruter le milieu de terrain néerlandais. Le média italien assure que les dirigeants rennais négocient avec leurs homologues russes en vue du transfert de Tonny Vilhena. Des discussions qui pourraient déboucher sur un accord dans les prochaines semaines.

La cible du Stade Rennais est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Krasnodar. Recruté par les Russes alors qu'il évoluait à Feyenoord (Pays-Bas), le milieu de terrain de 26 ans a disputé 25 matches toutes compétitions confondues. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 9 M€ par Transfermarkt. Un montant qui semble à la portée du Stade Rennais.