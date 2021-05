Lens Mercato : Olivier Giroud, une priorité pour le club

Publié par Melvin le 12 mai 2021 à 14:30

À la lutte pour décrocher une place en Europa League, le RC Lens réalise une formidable saison. Pour son retour dans l'élite, le club présidé par Joseph Oughourlian a réalisé un sacré recrutement. Ces mouvements ont permis au club lensois de ne jamais s'inquiéter d'une éventuelle rélégation tout au long de la saison. Ambitieux et forts d'une bonne santé financière, les Sang et Or veulent continuer à grandir et s'installer durablement dans l'élite. C'est dans cette optique que le club s'apprête à être une nouvelle fois l'un des grands animateurs du prochain mercato estival.

Le RC Lens tente le coup Olivier Giroud

À la recherche d'un avant-centre expérimenté pour franchir un cap, la formation entraînée par Franck Haise serait en passe de réaliser un très grand coup. Selon les informations du média Le 10 sport, le RCL a fait d'Olivier Giroud sa priorité pour l'été prochain. Ce dernier est en fin de contrat avec Chelsea à l'issue de la saison. Lens serait rentré en contact avec l'entourage de l'international français. Néanmoins, Joseph Oughourlian, le président du club artésien, devra sortir ses meilleurs arguments pour convaincre le natif de Chambéry. Le joueur âgé de 34 ans souhaite rester en Premier League où il se sent bien. Au RC Lens de convaincre l'ex-joueur d'Arsenal que le club nordiste est la destination idéale pour se relancer.

Lens prolonge son entraîneur

Outre le prochain mercato estival, la direction des Sang et Or s'attache à sécuriser l'avenir de leur entraîneur Franck Haise. Ce dernier, selon les informations de France Bleu, va prolonger son contrat qui le lie avec le club lensois. Une sacrée bonne nouvelle tant le technicien français est apprécié par ses hommes. Proposant un jeu attractif et auteur de très bons résultats, l'aventure de Franck Haise avec Lens n'est pas prête de s'arrêter.