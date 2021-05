OM Mercato : Christophe Galtier préféré à Jorge Sampaoli

Publié par ALEXIS le 12 mai 2021 à 19:30

L’ OM n’a pas perdu de temps après le départ d’André Villa-Boas, pour nommer Jorge Sampaoli (61 ans) au poste entraîneur. Selon Rolland Courbis, le technicien argentin débarqué du Brésil n’est pas une bonne pioche comparativement à Christophe Galtier, en poste au LOSC.

OM : Courbis choisirait Galtier sans hésiter

L’ OM n’a pas attendu la fin de saison pour se trouver un nouveau coach suite à la démission d’André Villas-Boas. Après un mois d’intérim de Nasser Larguet, la direction du club phocéen a décidé d’engager Jorge Sampaoli sous contrat avec le Club Atlético Mineiro dans le championnat brésilien.

L’annonce de son arrivée a été officialisée le 26 février et il a débarqué à Marseille le 2 mars. L’Olympique de Marseille n’a pas forcément fait le bon choix à en croire Rolland Courbis. Ce dernier aurait préféré Christophe Galtier à la place de l'entraîneur argentin. « Si j’étais président de l’ OM, entre le côté bizarre et fantasque d’un Jorge Sampaoli et la connaissance et les compétences avérées d’un Galtier, je n’aurais eu aucune hésitation », a-t-il confié.

Le coach du LOSC armé pour réussir à l'étranger

Le coach de 54 ans a encore une saison de contrat au LOSC, mais est annoncé sur le départ à l’issue de la saison. L’OL et l’OGC Nice souhaitent l’engager. Des clubs étrangers sont également intéressés par ses services. Interrogé sur l’avenir de Christophe Galtier à l' OM, Rolland Courbis n’a pas aucune certitude pour le moment. Il estime que « pour la suite de sa carrière, tout dépendra des opportunités.L’étranger ? Il possède les qualités pour faire du bon boulot n’importe où », a répondu le consultant sportif. Pour rappel, Lille est leader de Ligue 1, alors que l' OM est 5e à deux journées de la fin du championnat.