Barça Mercato : Coup dur, une officialisation tombe pour Xavi

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 00:00

Souvent présenté comme un potentiel successeur de Ronald Koeman, Xavi Hernandez n’est pas prêt de revenir au Barça. L’ancien maître à jouer des Blaugranas vient de rempiler et va poursuivre sa carrière au Qatar.

Xavi encore loin d’un retour au Barça

Arrivé sur le banc du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman réalise une première saison en deçà des espérances du club. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien néerlandais n’est pas encore certain d’honorer son bail à son terme. Avec le retour de Joan Laporta à la présidence du club, l’ancien sélectionneur des Oranje voit son avenir faire l’objet de multiples spéculations. Le nom de Xavi Hernandez est notamment évoqué pour la succession de Koeman à Barcelone. Seulement, le board catalan doit faire une croix sur cette piste. Le technicien de 41 ans vient de prolonger de deux ans avec les Qataris d’Al-Sadd. L’ancien milieu barcelonais est désormais lié à la formation émiratie jusqu’en 2023.

La place de Koeman toujours menacée ?

Vainqueur de la Copa del Rey, le FC Barcelone est certain de ne pas enchaîner une nouvelle saison blanche. En championnat, le Barça est toujours en course pour le titre mais n’a plus vraiment les cartes. Accrochés mardi par Levante, le club catalan est provisoirement le dauphin de l’Atletico avec deux points de retard et un seul point d’avance sur le Real Madrid. Outre leurs résultats sportifs en dents de scie, les Blaugranas ont vécu une saison tumultueuse. Les Catalans ont été sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils ont également été battus en Supercoupe d’Espagne par l’Athletic Bilbao. En octobre, le club a enregistré la démission de Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta, son successeur, entend opérer de nombreux changements cet été pour donner un nouveau souffle à Barcelone. Reste à savoir si Koeman sera maintenu en été.