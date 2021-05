FC Barcelone : Ronald Koeman poussé vers la sortie ?

Publié par Timothée Jean le 11 mai 2021 à 17:30

Ronald Koeman s’est retrouvé fragilisé après le match nul du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid (0-0) le week-end dernier. Ses heures semblent désormais compter sur le banc du Barça.

Ronald Koeman bientôt limogé du FC Barcelone ?

Le match nul à domicile du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid (0-0) lors de la 35e journée de Liga passe mal en Catalogne. Ronald Koeman, l'entraineur catalan, se retrouve encore sur un fauteuil inconfortable après cette nouvelle contre-performance. Son départ semble même plausible d’après les informations d’ESPN. La source explique que les mauvais résultats des Catalans commencent à peser pour les dirigeants du club, si bien que le nouveau président Joan Laporta songerait à se séparer de lui. Les dirigeants du Barça estimeraient que son style de jeu ne colle pas, car Ronald Koeman aurait une politique trop défensive.

Les lacunes et les contre-performances répétées de son équipe lors des grands rendez-vous ne jouent pas aussi en sa faveur. Les coéquipiers de Lionel Messi ont perdu à deux reprises contre le rival historique, le Real Marid, et n’ont pris qu'un seul point face aux hommes de Diego Simeone. En Ligue des Champions, ils ont été sortis par le PSG dès les huitièmes de finale. Tant de résultats négatifs qui agaceraient particulièrement les dirigeants du FC Barcelone. Dans cette optique, la direction catalane envisagerait de rompre son contrat dès l’issue de la saison. Et ce, même si le FC Barcelone venait à remporter le doublé (Coupe, Championnat) sous la houlette du coach néerlandais. La fin de son aventure en Catalogne semble très proche.

Xavi de retour sur le banc barcelonais ?

La presse espagnole évoquait d'ailleurs la semaine passée que la présence de Koeman sur le banc catalan la saison prochaine n'était pas du tout assurée. La direction du Barça travaillerait déjà en coulisse sur sa succession. En cas de départ du Néerlandais, le président Joan Laporta pourrait se tourner vers un autre ancien de la maison, en la personne de Xavi Hernandez. Lequel n'a jamais caché sa volonté d'entraîner un jour son ancien club.