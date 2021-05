PSG : City, l’énorme confidence de Mbappé après l’élimination

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 09:00

Kylian Mbappé a signé son retour à la compétition mercredi contre le Montpellier Hérault. Auteur d’un doublé contre le MHSC, l’attaquant parisien est revenu sur son absence contre Manchester City en Ligue des champions.

Les vérités de Mbappé sur son absence contre City

Défait par Manchester City puis accroché par Rennes lors de sa dernière sortie, Paris a renoué avec la victoire mercredi. Le PSG a dû attendre la séance des tirs au but pour écarter le Montpellier Hérault en demi-finale de la Coupe de France. Après trois matchs d’absence, Kylian Mbappé a signé son retour contre le MHSC. Un retour remarqué pour le numéro 7 parisien puisqu’il s’est offert un doublé à La Mosson. Après la rencontre, l’attaquant de 22 ans s’est livré sur son absence contre City en demi-finale retour de la C1. Touché au mollet à l’aller au Parc des Princes, il n’avait pas foulé la pelouse de l’Etihad Stadium. « Bien sûr, j’étais le premier très triste. J’ai tout essayé pour pouvoir jouer, mais je ne pouvais pas mettre le pied sur le terrain. Il ne faut pas non plus jouer pour dire que je suis venu jouer. Non, il faut avoir à l’esprit que si tu rentres sur le terrain, c’est pour apporter quelque chose, ce que je ne pouvais pas », a confié le buteur parisien à Eurosport.

Kylian de retour, Paris revigoré ?

De retour sur les terrains, Kylian Mbappé est tout de même fier du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Malgré cette déception européenne, Paris peut toujours sauver sa saison sur le plan national. Le club francilien a encore trois « finales » à disputer avant de terminer sa saison. Outre la finale de la Coupe de France, le club de la capitale n’a plus le droit à l’erreur en championnat. Les hommes de Pochettino accusent trois points de retard sur le LOSC à deux journées de la fin. Le technicien argentin devra néanmoins trouver la formule pour bien terminer cet exercice compliqué pour ses poulains. La victoire aux tirs au but contre le MHSC vient de démontrer que malgré le retour de Mbappé, Paris reste fébrile.