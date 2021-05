Mercato OL : Pas de revirement pour Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 10:48

Memphis Depay n’a toujours pas prolongé son contrat à l’ OL et se dirige tout droit vers un départ. Il est attendu au FC Barcelone par son compatriote Ronald Koeman alors que l’arrivée de Sergio Agüero est aussi annoncée. La signature de ce dernier est-elle un obstacle à la venue du premier ? La réponse.

Mercato OL : Memphis Depay attendu au Barça

Priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay va quitter l’ OL pour s’engager avec le club catalan. Aussi en fin de contrat, Sergio Agüero devrait également débarquer au Camp Nou pendant le prochain mercato estival. Ces derniers jours, la rumeur sur les deux dossiers fait état de ce que l’arrivée du buteur de Manchester City en Espagne compromettrait la signature de celui de l’Olympique Lyonnais. Ce jeudi, Mundo Deportivo clarifie la position des dirigeants du Barça.

D’après le média, l’arrivée des deux attaquants chez les Blaugranas ne cause aucun problème au président Joan Laporta. Le dirigeant barcelonais n’aurait pas à payer d’indemnité de transfert, car Sergio Agüero (33 ans) et Memphis Depay (27 ans) sont libres de tout engagement. En d’autres termes, Ronald Koeman serait heureux d’accueillir les deux buteurs confirmés dans son effectif en grande difficulté cette saison.

Statistiques des deux futurs buteurs du Barça

En 10 saisons chez les Citizens, l’international argentin a marqué 258 buts, pour 74 passes décisives en 388 matches disputés. Blessé et barré par une forte concurrence cette saison, il a peu joué, seulement 11 matchs en Premier League et 6 matchs en Ligue des champions, pour 4 buts et une passe décisive.

Quant au Néerlandais de l’ OL, il a disputé 176 matches sous le maillot des Lyonnais, a inscrit 75 buts et offert 53 passes décisives. Lors de l’exercice actuel, Memphis Depay a marqué 21 buts et délivré 10 passes décisives en 38 matchs joués, toutes compétitions confondues. Il est le 2e buteur de la Ligue 1 avec 19 buts, derrière Kylian Mbappé du PSG.