OM Mercato : Réponse du Bayern pour une cible de Longoria

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 15:00

L' OM a récemment été annoncé sur la piste d'un joueur du Bayern Munich du nom de Alexander Nübel. le club bavarois s'est prononcé sur ce dossier.

OM : Quelle position du Bayern pour Alexander Nübel ?

Pour prendre la place de Yohann Pelé (38 ans) en fin de contrat en juin, l’ OM songe à Alexander Nübel. Ce dernier est un jeune gardien de but prometteur du Bayern Munich. Il est la doublure de Manuel Neuer au sein de l’équipe championne de la Bundesliga 9 saisons de suite. Répondant à la rumeur qui annonce le portier de 24 ans sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, mais aussi de l’AS Monaco, Oliver Kahn lui a littéralement fermé la porte.

« Nous ne pensons pas laisser filer Alexander Nübel pour le moment », a lâché le responsable du club allemand, dans Bild. « Nous avons besoin d'excellents gardiens de but. Nous avons un nouveau coach, de grands objectifs, avec Alexander », a insisté l’ancien portier du Bayern tout en soulignant que le natif de Paderborn est « l'un des plus grands talents chez les gardiens de but en Europe ».

Le jeune portier déjà sacré champion d'Allemagne

Alexander Nübel a en effet été récupéré librement, en provenance de Schalke 04, pendant le mercato 2020. Il est donc dans sa première saison sous le maillot des "Rouges". Il est champion d’Allemagne 2021 sans avoir joué un seul match en Bundesliga cette saison. Le Bayern Munich est sacré champion à 2 journées de la fin du championnat grâce à son avance de 10 points sur son dauphin, le RB Leipzig. Barré par Manuel Neuer, Alexander Nübel a fait seulement 2 apparitions en Ligue des champions et une en coupe d’Allemagne, soit 3 matchs disputés cette saison. Sous contrat jusqu'en 2025, le portier espéré par l' OM vaut 6,5 M€ sur le marché des transferts.