PSG Mercato : Real, dénouement imminent dans le dossier Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 13:00

Après la prolongation de Neymar et celle déjà bouclée de Julian Draxler, le PSG attend toujours de connaître la décision de Kylian Mbappé. Pendant ce temps, le Real Madrid continue de rôder autour de l’attaquant de 22 ans, mais ce dossier pourrait connaître son dénouement très bientôt.

Pochettino, la clé de la prolongation de Mbappé ?

À un an de la fin de son contrat et à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Kylian Mbappé fait toujours patienter le Paris Saint-Germain qui aimerait le voir imiter son ami Neymar en paraphant un nouveau bail. Mais l’international français semble vouloir prendre son temps pour étudier les options qui s'offriront à lui à la fin de la saison.

Si cette situation commence sérieusement à agacer en interne, notamment Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui aimeraient être situés avant l’ouverture du marché des transferts, Jérôme Rothen, lui, croit que l’excellente relation entre le champion du monde 2018 et son entraîneur Mauricio Pochettino pourrait être un avantage pour le PSG dans cette affaire.

« Cela se joue à peu de choses parfois les prolongations de contrat », reconnait l’ancien milieu de terrain offensif du Paris SG sur les ondes de RMC. Poursuivant, le consultant sportif fait savoir que « Mbappé doit avoir une idée dans sa tête, il réfléchit » sinon le natif de Bondy « aurait déjà signé depuis un bon bout de temps. Il y a certainement l’offre du Real Madrid si c’est au Real Madrid qui a du mal à arriver. »

La grande forme de Mbappé et son expansivité en cette fin de saison sont le fruit d’un environnement sain avec son entraîneur. Jérôme Rothen pense donc que Pochettino pourrait être la clé qui va permettre au champion de France en titre de conserver son joyau français.

« Le fait d’avoir cette relation-là avec Pochettino peut aider (…) Il y a des signes qui ne trompent pas. Après son deuxième but, Mbappé va dans les bras de Pochettino. Il ne l'a jamais fait depuis qu'il est au PSG ! Pour aucun entraîneur, jamais ! C’est de bon augure pour une prolongation », assure le consultant sportif.

Mauricio Pochettino déclare sa flamme à Kylian Mbappé

L’entraîneur argentin ne cache pas son amour pour son jeune protégé. À l’issue de la qualification en finale de la Coupe de France et le doublé de l’ancien buteur de l’AS Monaco, Mauricio Pochettino n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Kylian Mbappé. « Sans Mbappé, le PSG est différent ? Je ne peux pas répondre le contraire de ce que vous dites. Kylian est un des meilleurs joueurs du monde », s’est réjoui l’ancien coach de Tottenham en conférence de presse.

Il a ensuite déclaré sa flamme à l'ancien joueur de l' AS Monaco en disant : « Une relation particulière entre Kylian et moi ? Oui, avec Kylian comme avec tous les autres joueurs. En quatre mois, nous avons créé de très bons rapports, le respect surtout, ce qui est le plus important (…) ils m’ont rendu très heureux, notamment quand je pense au futur, parce que le talent est là et que nous avons juste besoin de travailler dur pour le montrer. »

Reste maintenant à savoir si cette belle entente avec le successeur de Thomas Tuchel va effectivement convaincre le Golden Boy 2017 de snober le Real Madrid pour s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain.