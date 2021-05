Chelsea Mercato : Tuchel, une belle enveloppe pour recruter cet été

Publié par Timothy le 14 mai 2021 à 12:00

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch accorde, semble-t-il, toute sa confiance envers son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. La presse britannique révèle, ce vendredi, le montant de l'enveloppe accordée au coach allemand pour recruter cet été.

En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux 250 millions d'euros dépensés en 2020 par Chelsea, tout prête à croire que le club en a encore sous le coude et devrait investir lors du prochain mercato estival. Arrivé au mois de janvier à la tête des Blues, après avoir été limogé du PSG, Thomas Tuchel inspire confiance au propriétaire du club, Roman Abramovitch. À ce titre, selon les informations du Daily Mail et du Sun, il pourrait bénéficier d'une belle enveloppe de 175 millions d'euros pour recruter cet été.

Chelsea cherche un buteur

Une somme allouée pour permettre au club londonien de se mêler à la course au titre en Premier League la saison prochaine. Après avoir recruté l'ancien gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, en septembre 2020 contre 25 millions d'euros et Ben Chilwell en défense, en août 2020, les Blues semblent se mettre en quête d'un buteur. Si Kai Havertz et Timo Werner, arrivés l'été dernier, n'ont pas totalement convaincu, de potentielles arrivées sont annoncées. Trois noms sortent du lot : Erling Haaland, Harry Kane et Romelu Lukaku. Même si l'arrivée du norvégien s'annonce complexe en raison d'une rude concurrence avec d'autres grands clubs européens. Et que Tottenham risque de ne pas lâcher aussi facilement Kane, comme pour l'Inter Milan avec Lukaku.

Tuchel veut-il faire payer au PSG son éviction ?

Sans oublier que l'ex-coach parisien n'en a pas fini de règler ses comptes avec le PSG. D’après des informations de BBC Sport, Thomas Tuchel envisage de piocher dans l'effectif parisien. Le média britannique explique que Tuchel aurait ouvertement demandé à Roman Abramovitch de tout mettre en oeuvre pour déloger Marquinhos du Paris Saint-Germain. Il souhaiterait également faire venir Marco Verratti, aux côtés d'Ngolo Kanté.

En quelques chiffres, Thomas Tuchel a réussi à redresser Chelsea en Premier League avec 10 victoires, 5 nuls et 2 défaites en 17 matchs. Quatrième au classement, les Blues enregistrent 4 points d'avance sur Liverpool à deux journées de la fin de la saison.