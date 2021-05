PSG Mercato : Mbappé, Real, Pochettino prévient Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 23:30

Mauricio Pochettino était en conférence de presse ce samedi avant la réception du Stade de Reims pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur du PSG de commenter les rumeurs concernant un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Pochettino à Al-Khelaïfi : « Retenir Mbappé est une priorité fondamentale »

À un an de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas encore paraphé un nouveau contrat. Contrairement à son ami Neymar, qui vient de prolonger jusqu’en juin 2025, l’attaquant français de 22 ans hésite encore alors que le Real Madrid multiplie les manoeuvres souterraines pour le convaincre de venir enrichir davantage l’effectif de Zinedine Zidane. Pour Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi doit absolument tout mettre en oeuvre pour conserver le champion du monde 2018.

« Ce n’est pas encore le temps de parler du futur, car il nous reste des matchs avant la fin de saison. J’ai pour idée de construire un projet solide pour le futur, un projet qui doit nous permettre de rester en lice pour la victoire. Le PSG a un projet ambitieux et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c’est une priorité fondamentale pour tous », a expliqué l’entraîneur argentin. Mais du côté madrilène, Florentino Pérez, qui veut conserver Zinedine Zidane sur le banc la saison prochaine, se montre très optimiste pour une arrivée de Mbappé cet été.

Le Real Madrid prêt à passer à l’offensive pour Kylian Mbappé ?

Le cabinet KPMG estime la valeur de Kylian Mbappé à 185 millions d’euros. Un montant que le Real Madrid pourrait investir pour arracher l’ancien buteur de l’AS Monaco au PSG cet été. D’après les informations du journal Le Parisien, le président madrilène Florentino Pérez lie directement l’avenir de Mbappé à celui de son entraîneur Zinédine Zidane.

Parce que « le président du Real sait d’ailleurs pertinemment que pour assouvir son désir obsessionnel de recruter Kylian Mbappé cet été, conserver Zidane, qui entretient une relation privilégiée depuis de nombreuses années avec le Parisien, représente un argument de poids. Les deux hommes s’apprécient et échangent régulièrement par messages. »

Toujours selon le journal francilien, « dans les arcanes madrilènes, on assure d’ailleurs être très optimistes concernant le transfert de Mbappé, affirmant que les négociations avec le joueur seraient très avancées et l’accord quasiment bouclé. Tout dépendrait alors de la volonté ou non du PSG de vendre sa star cet été. » Ce dossier risque d’enflammer le mercato estival qui s’annonce.