Real Mercato : Avant Mbappé, le Real proche de boucler un gros coup !

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2021 à 19:00

Le mercato d’été n'est pas encore officiellement ouvert, mais le Real Madrid avance déjà ses pions. Courtisan déclaré de Kylian Mbappé au PSG, le club madrilène serait sur le point de boucler un premier renfort offensif.

Avant Kylian Mbappé, le Real Madrid fonce sur un attaquant

Depuis quelques semaines, la presse madrilène suit avec attention la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour rappel, le Real Madrid a coché le nom du crack parisien depuis de longues dates. Auteur d’une excellente saison, 40 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues, l’international français laisse planer le doute sur son avenir. À une année de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail à Paris. Cette hésitation pourrait alors profiter au Real Madrid, désireux de le recruter.

D’ailleurs, son transfert à Madrid semble déjà écrit. Le Parisien révélait récemment que les deux parties seraient apparemment proches d'un accord. Il faut dire qu’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid lors du prochain mercato permettrait au PSG de toucher une grosse compensation, au risque de le voir s’en aller gratuitement à l'issue de son bail en juin 2021. Pour le moment, rien n’a encore été acté dans ce dossier, mais le Real Madrid s’active en coulisses pour boucler un premier renfort offensif.

Selon les informations de Tuttosport, le club madrilène a mis les bouchées doubles pour s'offrir le buteur de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Le média italien révèle que les dirigeants du Real Madrid ont entamé des discussions avec leurs homologues de l’Inter Milan autour du buteur argentin. Le géant espagnol aurait même formulé une offre pour son transfert dès cet été.

L’offre du Real Madrid pour Lautaro Martinez

Selon la source, le Real Madrid aurait transmis une offre avoisinant les 90M€ à l’Inter Milan pour Lautaro Martinez. Cette offre comprendrait une somme de 60M€, tout en incluant un transfert définitif d’Achraf Hakimi chez les Nerazzurris. Rappelons que le transfert du latéral marocain n’a toujours pas été réglé dans sa totalité. Le club italien avait effectué un premier versement à hauteur de 13M€ lors du dernier mercato hivernal. Mais avec un accord autour de Lautaro Martinez, le Real Madrid serait prêt à passer l’éponge.

La proposition du Real Madrid porterait également sur un salaire de 9M€ par an, soit presque quatre fois plus de ce que Lautaro Martinez perçoit actuellement en Serie A. Suffisant pour le faire venir à Madrid cet été ? Du côté de Milan, on compte toujours sur Martinez pour la saison prochaine. Tout le monde au sein du club italien ne semble pas vraiment avoir conscience de l'éventualité de son départ. Car le club italien n’est pas franchement convaincu de la nécessité de se lancer dans une telle opération.