PSG Mercato : Mohamed Salah, une décision fracassante tombe

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 12:30

Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, fait partie des cibles du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. D’ailleurs, les lignes semblent déjà bouger pour l’avenir de l’attaquant égyptien. Une grosse surprise pourrait être réservée aux supporters des Reds d'ici quelques semaines.

Mercato PSG : Liverpool prêt à vendre Mohamed Salah cet été ?

Si Kylian Mbappé venait à claquer la porte pour rejoindre le Real Madrid cet été, le Paris Saint-Germain lancerait une offensive d’envergure en direction de Liverpool pour tenter de déloger Mohamed Salah. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 42 millions d’euros, l’international égyptien dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023. D’après The Transfer Window Podcast, les hautes autorités du Paris Saint-Germain envisagent très sérieusement l’option Salah qui représente à leurs yeux une excellente opportunité marketing.

Et selon le journaliste Mohamed Bouhafsi, il est probable de voir l’attaquant débarquer en France cet été, en cas de départ d'Mbappé. « Salah c'est possible si Mbappé part ? Il y a un intérêt pour Mohamed Salah. Il est dans la short-list du PSG. C’est l’une des priorités du PSG si Mbappé part », a expliqué le rédacteur en chef de la section football de RMC Sport à l’occasion d’un live Facebook sur le compte du média. Conscient d’un possible départ de son buteur de 28 ans, Liverpool prépare d’ores et déjà le terrain pour les négociations à venir.

Un prix déjà fixé pour Mohamed Salah ?

À en croire la chaîne américaine ESPN, la direction de Liverpool FC serait disposée à laisser filer Mohamed Salah si un club pose une enveloppe de 80 millions d'euros sur la table des négociations. Cependant, le média sportif assure que l’affaire est loin d’être facile pour le Paris SG puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et Manchester United sont également en course pour tenter d’obtenir la signature de l’ancien ailier de Chelsea. Affaire à suivre…