Stade Rennais Mercato : Officiel, un ancien buteur de l’OL a signé !

Publié par Timothée Jean le 19 mai 2021 à 14:00

Avant l’ouverture officielle du prochain mercato estival, les lignes bougent déjà au Stade Rennais. Le SRFC vient de boucler la signature d’un jeune attaquant, passé par l’Olympique Lyonnais.

Le Stade Rennais tient sa première recrue offensive

Septième de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat, le Stade Rennais s’attend à vivre un mercato estival très mouvementé. Avec le départ définitif de Jordan Siebatcheu aux Young Boys de Berne, celui déjà acté du capitaine Damien Da Silva, pressenti pour rejoindre l’OL cet été et l’incertitude autour de l’avenir d’Eduardo Camavinga, le SRFC s’active pour rebâtir son équipe. D’ailleurs, le Stade Rennais tient sa première recrue en attaque.

Arrivé en Bretagne en provenance de l’Olympique Lyonnais, Franck Rivollier (20 ans) a signé son premier contrat professionnel en s’engageant avec le Stade Rennais pour une durée d’un an, plus deux en option. « Cette année, ce n’était pas facile de se montrer et de marquer des points. Il a su le faire dans le sprint final » a déclaré Florian Maurice, le directeur technique du SRFC, sur le site officiel du club.

Florian Maurice connaît Rivollier depuis Lyon

Le directeur technique du Stade Rennais et le jeune attaquant se connaissent déjà. Franck Rivollier a évolué à l’Olympique Lyonnais (2017-2019), où officiait à l’époque Florian Maurice avant d’intégrer la formation rennaise. Lors des deux dernières saisons, le jeune attaquant a inscrit 11 buts en National 3 et en U19, et a inscrit le but de la victoire lors de la rencontre de Youth League face au club serbe de Brodarac (2-1) en 2019.

Passé pro, il tentera de poursuivre sur cette bonne lancée en équipe première. « C’est important pour l’Académie de signer des joueurs. Après, ce n’est que le début de l’aventure. À lui de confirmer, de bien travailler pour grappiller du temps de jeu », a ajouté Florian Maurice