PSG Mercato : Kylian Mbappé d’accord pour prolonger, mais…

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 14:30

Depuis plusieurs mois, le PSG multiplie les offensives pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2022. Surtout que le Real Madrid est toujours en embuscade, prêt à tout mettre en oeuvre pour récupérer l’attaquant de 22 ans. Aux dernières nouvelles, le joueur accorderait sa priorité au club parisien, mais à une condition.

Kylian Mbappé veut une extension de courte durée

Invité de TF1 hier soir, Kylian Mbappé n’a pas évoqué son avenir au Paris Saint-Germain et les nombreuses rumeurs l’envoyant au Real Madrid cet été. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque historique de 180 millions d’euros, l’international français est toujours dans le flou en ce qui concerne la suite de sa carrière. Toutefois, le journal Le Parisien assure ce mercredi que le champion du monde 2018 accorde sa priorité au PSG.

En négociations avec ses dirigeants depuis des mois, le buteur de l’équipe parisienne a donné son accord pour une extension de son bail, mais pour une courte durée alors que le Paris Saint-Germain veut le garder plus longtemps. En effet, si son ami Neymar a signé jusqu’en 2025, Mbappé, lui, veut un nouveau contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023 pour ne pas partir libre l'année prochaine.

« Le club de la capitale propose une extension de contrat de trois ans. Cela porterait l’engagement de Mbappé au PSG jusqu’en 2025, avec une possibilité de partir en 2024, à un an du terme. Cet horizon semble aujourd’hui trop lointain pour l’attaquant. Très tenté par un départ depuis l’été 2019, il adore le PSG en même temps qu’il se verrait bien à Liverpool ou au Real Madrid. Aussi, s’il devait rester, ce serait sans doute pour une année supplémentaire, avec un départ programmé à l’été 2022. Ce qui suppose une prolongation courte pour être certain de pouvoir être libéré », explique le journal francilien. Et ce n’est pas tout, selon le quotidien.

Mercato PSG : Kylian Mbappé attend des renforts de poids

Toujours selon Le Parisien, si Mbappé est bien d’accord pour poursuivre son aventure dans la capitale, il attend de voir les ambitions de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo lors du prochain mercato estival. Car si le Golden Boy veut rester encore une saison au Paris Saint-Germain, il attend de voir débarquer des renforts d’envergure d'ici la fin de la saison.

« Le deuxième point de la négociation porte sur les fameuses garanties sportives que l’ancien Monégasque met en avant dans sa décision. Notamment le profil et le nom des recrues. Kylian Mbappé attend de grandes arrivées au prochain mercato pour le convaincre de rester dans un club qu’il aime intimement », ajoute le quotidien. Les dirigeants du PSG sont prévenus.