PSG Mercato : Vers un départ surprise en attaque cet été ?

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 10:00

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé cristallise toute l’attention, le PSG pourrait perdre un joker offensif cet été. Celui-ci pourrait retourner en Espagne lors de la prochaine des fenêtres des transferts.

Le PSG proche de perdre un attaquant cet été ?

Mauricio Pochettino n’est pas certain de pouvoir compter sur tous ses éléments la saison prochaine. À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé pourrait notamment quitter le Paris Saint-Germain. En Espagne, la presse assure d’ailleurs qu’il va enfin rejoindre le Real Madrid. Recruté l’été dernier, Mauro Icardi pourrait également faire ses valises lors du prochain mercato. En baisse de régime, l’attaquant argentin est annoncé sur le départ. Également dans le dur cette saison, Pablo Sarabia pourrait aussi prendre la porte. Mundo Deportivo assure ce jeudi 20 mai que l’ailier espagnol ne se voit plus dans la capitale à l’issue de la saison.

Un retour en Liga dans les tuyaux pour Sarabia

D’après la publication catalane, Pablo Sarabia fait d’un retour en Espagne sa priorité en cas de départ de Paris. La source révèle d’ailleurs que l’ailier de 29 ans ne manque pas de prétendants en Liga. L’Atlético Madrid serait déjà passé à l’offensive pour l’ancien sévillan. La Real Sociedad et Villareal seraient aussi sur le coup. Un retour de Sarabia au FC Séville n’est pas à exclure selon la même source. Arrivé au PSG en 2019, Pablo Sarabia est encore sous contrat jusqu’en 2024. Après une première saison satisfaisante (14 buts et 8 passes décisives), l’international espagnol connaît une baisse de régime cette année. Le joueur formé au Real Madrid ne compte que 7 réalisations et 4 offrandes sur l’exercice en cours. Recruté à 18 millions d’euros, le polyvalent ailier vaudrait désormais 25 millions selon Transfermarkt.