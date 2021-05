ASSE Mercato : Un 3e club de Ligue 1 fonce sur Hamouma !

Publié par ALEXIS le 20 mai 2021 à 13:00

En fin de contrat à l’ ASSE en juin, Romain Hamouma va quitter le club à l’issue de la saison. Grâce à son statut de joueur libre de tout engagement, l’attaquant intéresse plusieurs clubs de Ligue 1. Outre l’OGC Nice et le FC Lorient, un autre club de Ligue 1 est intéressé par ses services.

ASSE : Le RC Strasbourg sur les rangs pour recruter Hamouma

L’ ASSE ne retiendra pas Romain Hamouma, dont le contrat expire le 20 juin 2021. Il partira librement à la fin de saison, sauf changement de dernière minute. Séduit par le profil du joueur offensif, l’OGC Nice et le FC Lorient sont à la lutte pour le recruter pendant le prochain mercato estival. Un troisième club est arrivé sur les rangs, avant l'ouverture officielle du marché le 9 juin. D’après les indiscrétions de Le10sport, le RC Strasbourg aussi est intéressé par les services de l’expérimenté ailier de l’AS Saint-Étienne.

En difficulté offensivement cette saison, le Racing Club de Strasbourg Alsace veut saisir l’opportunité d’une signature sans payer d’indemnité de transfert. Ancien joueur du Stade Lavallois en Ligue 1 (en 2009-2010), du Stade Malherbe de Caen (2010-2012), puis de l’ ASSE (depuis l’été 2012), Romain Hamouma connaît bien le Championnat de France. Malgré ses 34 ans, il peut encore rendre service dans l’élite.

La grande expérience de l'attaquant des Verts

Parlant d’expérience, l’attaquant natif de Montbéliard a joué 298 matchs sous le maillot des Stéphanois, pour 60 buts marqués et 47 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues, en neuf saisons consécutives. Romain Hamouma est le buteur de l’histoire de l’AS Saint-Étienne, parmi les joueurs passés par le club et ceux encore en activité. Par ailleurs, il a totalisé 69 matchs avec le SM Caen et 38 matchs avec Laval. Le n°21 de l’ ASSE cumule 306 matchs en Ligue 1 et 35 matchs en Ligue 2 en 12 ans de carrière professionnelle (2009-2021).