OGC Nice Mercato : Le sort de Rony Lopes déjà scellé

Publié par ALEXIS le 20 mai 2021 à 21:30

L’ OGC Nice a fait connaître sa décision pour Rony Lopes, ailier droit prêté par le FC Séville, en juillet 2020. Il n’a pas satisfait les attentes des dirigeants Aiglons et le montant exigé par le club andalou est jugé élevé.

L' OGC Nice ne lèvera pas l'option d'achat de Rony Lopes

Prêté à l’ OGC Nice pour la saison 2020-2021, Rony Lopes ne sera pas conservé par le club de Ligue 1. Le club azuréen a décidé de ne pas lever l’option d’achat qui accompagne son contrat de prêt, d’après les informations de Foot Mercato. Il va donc retourner au FC Séville, club auquel il est lié jusqu’à fin juin 2024. Rappelons que le montant de l’option fixée par la direction du club sévillan pour l’ancien joueur de l’AS Monaco a refroidi les dirigeants de l'OGCN. En effet, le FC Séville réclame 20 millions d'euros pour le transfert définitif de l’international portugais. La valeur marchande du joueur de 28 ans est pourtant estimée à 8 millions d'euros par Transfermarkt.

L'ailier portugais en difficulté chez les Aiglons

Ne rentrant pas dans les plans de Julen Lopetegui, Rony Lopes a débarqué à l’OGC Nice le 29 juillet 2020, sous la forme d’un prêt d’un an. Comme en Liga, le joueur du FC Séville a été en difficulté en Ligue 1 où il a disputé 27 matchs et a été titulaire 22 fois en 37 journées. Il a marqué 3 buts et offert une passe décisive en championnat. Un bien maigre bilan comparativement à ses performances avec le club du Rocher, avant son transfert en Espagne. Outre Monaco, le natif de Belem (Brésil) avait porté les couleurs du LOSC en France.