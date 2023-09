Le départ soudain de Marcelino oblige l’OM à vite trouver un nouvel entraîneur. Un ancien entraîneur du Real Madrid est visé dans ce sens.

Mercato OM : Pablo Longoria travaille déjà sur la succession de Marcelino

La crise qui secoue l’Olympique de Marseillais depuis la fronde des représentants de supporters, a déjà fait une première victime. Estimant que les conditions n’étaient plus réunions pour poursuivre sa mission sereine, Marcelino a fait le choix de quitter le poste d’entraîneur de l’OM mercredi dernier. C’est donc Jacques Abardonado qui était sur le banc marseillais lors du match nul contre l’Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa.

Mais l’intérim de Jacques Abardonado ne devrait pas durer, surtout après l'humiliation subie face au PSG (4-0) dimanche soir. L’OM devra donc vite trouver un nouvel entraîneur plus chevronné. Le président Pablo Longoria, déterminé à conserver son poste, travaille même déjà sur la succession de Marseille. Et plusieurs pistes sont explorées dans ce sens. Si les noms de Jaime Pacheco et Roberto Donadoni circulent avec insistance dans la cité phocéenne, une nouvelle piste émerge à Marseille, celle menant à Julen Lopetegui.

Julen Lopetegui, une piste accessible pour l'Olympique de Marseille

En effet, selon les informations de Sports Zone, le président de l’OM apprécie fortement le profil de l’entraîneur espagnol. Pablo Longoria serait même en train d'explorer la possibilité de recruter Julen Lopetegui pour prendre en main l'équipe marseillaise. L'ancien entraîneur du Real Madrid et du FC Séville est considéré comme un candidat de choix pour redresser l'équipe de Marseille, qui traverse une période difficile tant sur le plan sportif qu'extra-sportif. Il est actuellement sans contrat, après avoir quitté Wolverhampton, ce qui représente une piste accessible pour l’OM.

La source ajoute que cette option est sérieusement étudiée par la direction de l'OM, qui voit en Julen Lopetegui un entraîneur expérimenté avec un CV prestigieux. Cependant, le convaincre de rejoindre l'OM ne sera pas une tâche facile. Le technicien espagnol a déjà démontré sa capacité à gérer des équipes de haut niveau, et il pourrait être tenté d'attendre une offre d'un club de plus grande envergure.